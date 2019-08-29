с чего всё началось

Объем ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) составил 12,7% ВВП в 2017 году, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата. Самая высокая доля неучтенной экономики в сфере операций с недвижимостью.

Объем теневой экономики в России составил более 12% ВВП

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