Экономика
Объем свободных денег у россиян в июле вырос на 20%Ведомости вчера в 20:35
Объем свободных денег у россиян в июле вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 20,6%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир». Индекс свободных денег «Ромира» – это разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 02:33, Ашберн
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:05
Экономика
Сбербанк начал переговоры о покупке еще одной из топ-10 компаний Рунета
2ГИС, согласно измерениям Mediascope, входит в топ-10 работающих в Рунете холдингов.
Обновлено в 02:08
Политика
На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»
Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на Крым
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по возвращению России в G8.
Обновлено вчера в 22:02
Армия и оружие
Израиль нанес удар с самолетов по сектору Газа
Истребители Израиля нанесли удар по сектору Газа. Об этом сообщает армейская пресс-служба, передает ТАСС.
Обновлено в 01:36
Политика
Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года
Президент России Владимир Путин, проводя встречу с финским президентом Саули Ниинистё в очередной раз ответил на вопрос о том, что планирует делать после 2024 года.
Обновлено вчера в 15:17
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
Мэр Краснодара рассказал о расследовании ночной перестрелки
Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал о расследовании перестрелки, которая произошла ночью 21 августа рядом с Вишняковским рынком.
Обновлено вчера в 11:26
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на теплоходе в Петербурге
Человек, который находился в каюте теплохода "Петр Чайковский" в Санкт-Петербурге, где в четверг утром произошел пожар, погиб, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
Обновлено в 01:01
Культура
Кинофестиваль «Короче» завершился в Калининграде
С 16 по 18 августа в Калининграде прошел фестиваль короткометражных фильмов «Короче».
Обновлено вчера в 14:44
Общество
Умер академик РАН Сергей Федотов
«После тяжёлой болезни в ночь на 20 августа 2019 года в Москве на 89 году жизни скончался академик РАН Сергей Александрович Федотов», — сообщили в институте.
Обновлено в 00:43
Футбол
Фонте вернулся в «Брагу» перед матчем со «Спартаком»
Нападающий Руй Фонте вернулся из «Фулхэма» в «Брагу». 29-летний португалец подписал контракт, рассчитанный до 2022 года.
Обновлено вчера в 23:23
Футбол
Олимпиакос — Краснодар 4:0
Российский футбольный клуб «Краснодар» потерпел поражение от греческого «Олимпиакоса» в первом матче плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:53
Кино
Умерла звезда «Моей прекрасной няни» Александра Назарова
Известная актриса театра и кино, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Александра Назарова ушла из жизни.
Обновлено 20 августа в 15:00
Политика
Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов
По мнению авторов документа, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.
Обновлено вчера в 16:07
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские исследователи-дайверы, совершившие экспедицию к обломкам парохода "Титаник", обнаружили "ужасающие" повреждения корабля, вызванные воздействием микроорганизмов и коррозии.
Обновлено в 01:01
Общество
Раскрыто влияние сокращенной рабочей недели на российскую экономику
«Известия» сообщают, что правительство поручило Министерству труда оценить последствия введения сокращенной рабочей недели до конца сентября.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Трамп предлагал Дании за Гренландию $600 миллионов в год
Администрация Дональда Трампа собиралась предложить Дании $600 миллионов в год за передачу Гренландии в бессрочное владение.
Обновлено вчера в 07:23
Здоровье
Роспотребнадзор назвал особо опасные для туристов инфекции
Роспотребнадзор предупредил российских туристов, которые всё чаще стали посещать экзотические страны (Индию, Вьетнам, Таиланд, Шри-Ланка, Конго и др.) об особо опасных инфекциях, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 01:08
Происшествия
В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек
Пассажирский автобус перевернулся в Московской области, пострадали восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.
Обновлено в 01:09
Общество
Павел Мамаев не оплатил налог на 434 тысячи рублей
Обновлено в 01:05
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в Саратове
По данным телеканала «Звезда», в результате пожара погибли два человека. В настоящее время сотрудники МЧС выясняют причины возгорания.
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия
В калифорнийском аэропорту самолет сгорел на взлетной полосе
Небольшой самолет марки Cessna Citation сгорел на взлетно-посадочной полосе аэропорта в Оровилле, штат Калифорния, сообщила местная дорожная полиция.
Обновлено вчера в 17:27
Футбол
Руни заработал прямую красную карточку в матче MLS
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Украине следует предпринимать меры к тому, чтобы безболезненно и полностью разорвать все отношения с Россией и быть готовыми к "объявлению войны".
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Над Донецком подняли российские флаги
22 августа над Донецком начали развиваться российские флаги.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие
Сирийская армия замкнула «котёл» на юге провинции Идлиб
Правительственные войска Сирии сегодня соединили линии фронта на юге провинции Идлиб в районе посёлка аль-Тамана и, таким образом, сформировали "котёл" на юге провинции Идлиб с городами Хан-Шейхун, Кафр-Зита, Латамина и Морек.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
Адвокат: следствие признало отсутствие Егора Жукова на видео с митинга
Адвокат Илья Новиков сообщил в среду эфире радиостанции "Эхо Москвы", что следствие согласилось с тем, что на видеозаписи с несанкционированного митинга 27 июля, где молодой человек махал руками и якобы руководил толпой, был снят не студент ВШЭ Егор Жуков, а другой человек.
Обновлено вчера в 15:17
Общество
Саратов вошел в топ-3 городов, из которых жители хотят уехать навсегда
Обновлено вчера в 02:54