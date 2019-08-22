Экономика
Объем «свободных денег» у россиян в июле вырос на 20%ПРАЙМ вчера в 20:15
Объем "свободных денег" россиян в июле вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 20,6%, но несколько снизился после пика июня 2019 года, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое есть в распоряжении РИА Новости.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:24, Ашберн
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено 20 августа в 22:59
Финансы
«Сбербанк» остается в рамках нисходящего тренда
В рамках нисходящего тренда продолжает снижение "Сбербанк", по целям он может уйти в район 210 рублей, при пробое он может уйти в район глобальной поддержки, которая находится в районе 200 рублей.
Обновлено 19 августа в 06:45
Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено 20 августа в 19:02
Общество
«Магнит» откроет собственную сеть алкомаркетов
Продовольственный ритейлер «Магнит» планирует развивать собственную сеть алкомаркетов под брендом «Магнит вечерний».
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 19:21
Политика
Путин вновь ответил на вопрос о планах после 2024 года
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с финским коллегой Саули Ниинистё вновь ответил на вопрос журналистов о том, что планирует делать после 2024 года.
Обновлено вчера в 13:29
Политика
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Президент Украины Владимир Зеленский на странице в Facebook прокомментировал возможность возвращения России в G8.
Обновлено в 00:55
Культура
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".
Обновлено вчера в 19:30
Общество
Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»
В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия
В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек
Пассажирский автобус перевернулся в Московской области, пострадали восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.
Обновлено в 01:09
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 23:39
Армия и оружие
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 «все новое оружие России»
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать «всё новое оружие России».
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Общество
В «Роскачестве» выбрали лучшие электрические чайники
Эксперты «Роскачества» провели исследование электрических чайников. Всего проверили 30 моделей объемом от одного до двух литров.
Обновлено в 01:00
Авто
Lexus занял первое место в рейтинге удовлетворенности потребителей
Новое исследование Американского индекса удовлетворенности клиентов (ACSI) показало, что потребители стали менее удовлетворены своими транспортными средствами.
Обновлено в 00:22
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов
Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» завершился победой греческого клуба со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб один человек
Во время пожара на теплоходе «Петр Чайковский» в Санкт-Петербурге погиб один человек. Он находился в каюте, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:54
Общество
Utair пожаловалась в ФАС на Росавиацию
В письме Пермяков написал, что Росавиация нарушила соответствующий регламент и специальным приказом не оформила отзыв допусков у «Аэрофлота», в связи с этим возникло недопонимание о длительности действия допусков, поясняет собеседник «Ведомостей».
Обновлено вчера в 10:44
Технологии
«Новая армия» Huawei будет доминировать в мире вопреки санкциям США
Основатель призывает сотрудников компании перейти в «боевой режим» для достижения целей, при этом он добавил, что в данный момент компания переживает критический момент, но в итоге Huawei будет доминировать на мировом рынке, несмотря на санкции США.
Обновлено в 00:33
Армия и оружие
Украинские СМИ рассказали о 77-летнем сыне боевика УПА, воюющем на Донбассе
Обновлено вчера в 23:51
Кино
Forbes обновил рейтинг самых высокооплачиваемых актёров
На сайте журнала Forbes появился рейтинг самых высокооплачиваемых актёров за период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019-го.
Обновлено в 01:17
Политика
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Украине следует предпринимать меры к тому, чтобы безболезненно и полностью разорвать все отношения с Россией и быть готовыми к "объявлению войны".
Обновлено вчера в 21:29
Общество
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»
Российские летчики из аэроклуба «Первый полет» репетирует новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер».
Обновлено вчера в 10:58
Финансы
Уолл-стрит растёт перед публикацией протокола ФРС США
Уолл-стрит растет в ожидании публикации протокола июльского заседания ФРС США, 21 августа передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 10:20
Общество
Вышел новый роман Виктора Пелевина
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Додон подтвердил, что пригласил Шойгу в Молдавию
Президент Молдавии Игорь Додон подтвердил, что пригласил министра обороны РФ Сергея Шойгу участвовать в мероприятиях по случаю 75-летия освобождения республики от фашизма.
Обновлено вчера в 10:18
Космос
Бывший конгрессмен предложил наградить первых создателей базы на Луне
Известный политический деятель США Ньют Гингрич заявил, что для экономии государственных средств было бы разумно предложить денежный приз первым учредителям базы на поверхности Луны.
Обновлено вчера в 14:30
Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия
«Арсенал ниндзя» нашли на борту газовоза из Южной Кореи на Сахалине
Как сообщает Sakhalin.info со ссылкой на пресс-службу ведомства, арсенал обнаружили при таможенно-пограничном контроле на борту иностранного судна-газовоза (порт приписки Панама).
Обновлено в 00:10
Происшествия
35 пассажиров рейса в Мадрид травмировались из-за турбулентности
Обновлено вчера в 08:05