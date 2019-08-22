Экономика

Объем свободных денег у россиян в июле вырос на 20%Ведомости 20:35

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Объем свободных денег у россиян в июле вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 20,6%, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир». Индекс свободных денег «Ромира» — это разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги.
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Объем свободных денег у россиян в июле вырос на 20%

Ведомости20:35

Объем «свободных денег» у россиян в июле вырос на 20% - «Ромир»

ПРАЙМ20:15
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Советский и российский учёный, занимающийся практической психологией и социологией в сфере маркетинговых, медиа и социально-экономических исследований. Президент исследовательского холдинга Ромир, вице-президент международной ассоциации Гэллап Интернешнл, доктор социологических наук, кандидат психологических наук, почётный член Гильдии маркетологов, профессор Высшей школы современных социальных наук Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, академик Российской академии естественных наук и Евразийской академии телевидения и радио.
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