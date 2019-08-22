Экономика
Объем свободных денег у россиян в июле вырос на 20%Ведомости 20:35
Объем свободных денег у россиян в июле вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 20,6%, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир». Индекс свободных денег «Ромира» — это разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги.
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Общество
В Якутии разработают новые подходы к развитию агрошкол
Разработать новые подходы к развитию агротехнологического профиля общего образования поручил глава Якутии Айсен Николаев во время закрытия Августовского совещания.
Обновлено в 20:30
Технологии
В соцсети «ВКонтакте» заработал сервис AliExpress
Обновлено в 05:38
Политика
Зеленский назвал условием возвращения России в G8 «передачу» Крыма
Президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может вновь стать членом G8 только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.
Обновлено в 19:49
Футбол
Кабелья покинул стадион «Олимпиакоса» на костылях
Полузащитник "Краснодара" Реми Кабелья, получивший травму в гостевом матче Лиги чемпионов с "Олимпиакосом" (0:4), по окончании игры был вынужден покидать стадион на костылях.
Обновлено в 19:46
Армия и оружие
Boeing провалил создание перехватчика МБР
Министерство обороны США решило разорвать контракт с корпорацией Boeing, который предусматривал разработку кинетического перехватчика Redesigned Kill Vehicle (RKV), предназначенного для уничтожения боеголовок МБР за пределами атмосферы на среднем участке траектории их полета.
Обновлено в 19:28
Политика
Россия соблюдает права своих граждан, заявил Путин
Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан, протестные акции в Москве не являются чем-то уникальным по сравнению с другими странами, в том числе европейскими, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:52
Экономика
Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров в 7 млрд рублей
Клинов добавил, что ситуация с пожарами начинает стабилизироваться. В начале августа Счетная палата оценила ущерб от пожаров в 2,4 млрд руб.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие
Пентагон назвал сроки получения гиперзвукового оружия
В Пентагоне назвали сроки получения США гиперзвукового оружия. об этом сообщает телеканал Fox News.
Обновлено в 19:54
Авто
Mercedes-Benz представит в РФ новый микроавтобус Sprinter Tourist
Компания Mercedes-Benz Vans на Международной выставке «Комтранс» в сентябре представит новый премиальный микроавтобус Sprinter Tourist.
Обновлено в 03:06
Общество
В Россию ввезут 10 тыс. упаковок иностранных лекарств для детей
Во исполнение поручения правительства Московский эндокринный завод направил зарубежным производителям запрос на поставку в Россию не менее 10 тыс. упаковок психотропных препаратов, необходимых для лечения детей.
Обновлено в 12:28
Политика
Оскорбившего Путина грузинского журналиста уволили
Новое руководство грузинского канала "Рустави-2" уволило ряд журналистов, в том числе Георгия Габунию, который позволил себе резкие высказывания в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 09:41
Политика
Суд отказался снимать кандидатуру Шипулина с выборов в Госдуму
Свердловский областной суд оставил без удовлетворения иск об отмене регистрации Антона Шипулина кандидатом в депутаты Госдумы.
Обновлено в 07:34
Общество
«Яндекс» выяснил, по каким словам ищут фильмы в Интернете
Обновлено в 05:33
Наука
В Марокко обнаружили останки самого древнего стегозавра в мире
Останки самого древнего стегозавра из когда-либо найденных в мире обнаружены в горах Марокко, сообщается в пресс-релизе музея естественной истории в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено в 19:21
Шоу-бизнес
Актриса Яна Гладких не послушала врачей и отказалась делать аборт
По некоторым данным, на лечение ребенка потребуется около 4,5 миллионов рублей.
Обновлено в 10:15
Политика
Британский телеканал снимет документальный фильм о Владимире Путине
Четвертый канал британского телевидения (Channel 4) запускает в производство трехсерийный документальный фильм, посвященный президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 18:40
Здоровье
Мышиная лихорадка бушует в регионах России
Страшный и очень коварный вирус сегодня держит в напряжении сразу несколько регионов России.
Обновлено в 16:50
Шоу-бизнес
Ларри Кинг разводится с седьмой женой после 22 лет брака
Американский телеведущий Ларри Кинг разводится со своей седьмой женой Шон.
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Две российские станции мониторинга радиации возобновили работу
Обновлено вчера в 08:47
Экономика
«ЕвроХим» выкупил 10% своих акций у бывшего гендиректора Стрежнева
Головная компания группы «ЕвроХим» EuroChem Group AG заявила о выкупе 10% своих акций у бывшего главного исполнительного директора группы Дмитрия Стрежнева, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 04:42
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено в 10:12
Происшествия
В детском саду Благовещенска рухнула штукатурка
В одном из детских садов Благовещенска обрушилась массивная часть штукатурки. В результате происшествия пострадали трое детей.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
ВВС Сирии нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе
Обновлено 19 августа в 07:03
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Вдовиченкова ненавидит школу
Обновлено в 04:44
Общество
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»
Российские летчики группы «Первый полет» показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер», которую официально представят на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено в 13:39
Футбол
Анри посетовал, что в «Монако» ему не дали достаточно времени
Бывший главный тренер «Монако» Тьерри Анри рассказал, как живет после увольнения из французской команды.
Обновлено в 11:40
Культура
Кириенко, Машков и Митяев оставили автографы на надписи «Таврида-АРТ»
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и популярные артисты - звездные гости фестиваля оставили автографы и пожелания на гигантской надписи "Таврида-АРТ" на открывшемся в Крыму фестивале творческих сообществ.
Обновлено в 13:12
Общество
ВЦИОМ: Большинство россиян не любят фотографироваться
Обновлено вчера в 21:56