Экономика
Объем свободных денег у россиян в июле вырос на 20%Ведомости 20:35
Объем свободных денег у россиян в июле вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 20,6%, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир». Индекс свободных денег «Ромира» — это разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 22:19, Ашберн
Политика
Британский телеканал снимет документальный фильм о Владимире Путине
Четвертый канал британского телевидения (Channel 4) запускает в производство трехсерийный документальный фильм, посвященный президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 18:40
Политика
Джонсон и Меркель выступили против возвращения РФ в G8
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступили против возвращения в России в G8.
Обновлено в 16:05
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными
Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Политика
Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин
- РИА Новости. Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.
Обновлено в 11:54
Общество
Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»
В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено в 19:14
Общество
Во Владивостоке штормовой ветер снес крест на сопке Крестовой
Накануне во Владивостоке прошел ливневый дождь со штормовым ветром в 22 метра в секунду. Один из порывов сломал крест на сопке Крестовой.
Обновлено в 21:46
Наука
Ученые создали «плащ-невидимку», скрывающий объекты от волн воды
Обновлено 18 августа в 20:02
Армия и оружие
Названы сроки появления гиперзвукового оружия в США
Обновлено в 20:49
Армия и оружие
Су-57Э положит конец монополии F-35
Как написало в своей публикации крупнейшее китайское интернет СМИ «Sohu», появление на рынке вооружений российского истребителя пятого поколения Су-57 уничтожит монополию американских F-35 «Lightning II».
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Квентин Тарантино впервые станет отцом
Квентин Тарантино, год назад расставшийся со статусом холостяка, скоро станет отцом.
Обновлено в 18:49
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие
Израиль в ответ на ракетный обстрел атаковал цели в секторе Газа
Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракеты по своей территории из сектора Газа, после чего атаковала несколько военных объектов группировки ХАМАС, говорится на странице военного ведомства в Twitter.
Обновлено в 19:43
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Кино
В Лондоне продадут доспехи Рассела Кроу из фильма «Гладиатор»
Доспехи Максимуса, в которых персонаж Рассела Кроу щеголял в начальных сценах фильма "Гладиатор", продадут на аукционе в Лондоне по меньшей мере за тридцать шесть - шестьдесят тысяч долларов.
Обновлено в 05:33
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика
В СПЧ заявили о массовом сокрытии лесных пожаров в Иркутской области
Совет при президенте РФ по правам человека обратил внимание на массовое искажение и сокрытие сведений о лесных пожарах в Иркутской области, что, по его мнению, может привести к масштабным катастрофам.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Двухмоторный самолет сгорел на ВПП в аэропорту в Калифорнии
Двухмоторный самолет Cessna Citation сгорел на взлетно-посадочной полосе в аэропорту американского Оровилла (штат Калифорния), сообщает пресс-служба местной дорожной полиции.
Обновлено в 20:12
Транспорт
Пулково предупредил «Россию» о прекращении обслуживания
Оператор аэропорта Пулково ООО «Воздушные ворота Северной столицы» предупредил авиакомпанию «Россия» (входит в Группу «Аэрофлот») о прекращении обслуживания рейсов в связи с накопившимся долгом в 123 миллиона рублей.
Обновлено в 08:44
Экономика
Страховая премия СК «РЕСО-Гарантия» за первое полугодие составила 46,2 млрд рублей
Страховая премия за первое полугодие СК "РЕСО-Гарантия" составила 46,2 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 14:53
Политика
США ввели санкции против трех китайцев за распространение опиоидов
США ввели санкции против трех китайских физических лиц и нескольких подконтрольных им компаний за производство и распространение синтетических опиоидов.
Обновлено в 18:11
Происшествия
В Петербурге на улице Дыбенко взорвалась труба с горячей водой
Около станции метро на улице Дыбенко произошел разрыв трубы с горячей водой в ходе работ по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 09:24
Футбол
ПСВ арендовал форварда «Галатасарая» Митроглу
Форвард «Галатасарая» Константинос Митроглу будет выступать за ПСВ на правах аренды в сезоне-2019/20, информирует официальный сайт турецкой команды.
Обновлено в 17:40
Технологии
Устройство Cybershoes позволит ходить в виртуальной реальности
Австрийские разработчики создали аксессуар Cybershoes, который позволяет переносить движения ног человека в VR.
Обновлено в 17:19
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Обновлено в 06:34
Футбол
После дерби: «Спартак» сыграет в первом матче плей-офф ЛЕ с «Брагой»
Московский "Спартак" в четверг в гостях проведет первый матч раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы против португальской "Браги".
Обновлено в 17:10