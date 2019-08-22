Экономика
Объем свободных денег у россиян в июле вырос на 20%Ведомости вчера в 20:35
Индекс свободных денег снизился на 10% к июню, его значение достигло 29 300 руб. Однако по сравнению с результатами июля 2018 г. индекс вырос на 20,6%. По словам президента «Ромира» Андрея Милехина, снижение объема свободных денег у жителей России в июле наблюдается не первый год.
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с чего всё началось
Исследовательский холдинг «Ромир» подсчитал, что в июле 2019 года индекс свободных денег россиян снизился после июньского роста, сообщается на официальном сайте компании.Давыдов.Индекс03:15
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Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
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Стартовали продажи близнеца нового Mitsubishi ASX
Если новый Mitsubishi RVR вышел на местный рынок уже сейчас, то европейцам придётся ждать свою версию кроссовера до осени, а в Россию новый ASX приедет только в начале следующего года.
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что «Бавария» получила сильного игрока, подписав Филиппе Коутинью.
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Политика
Зеленский обсудил с Джонсоном идею возвращения России в G8
Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, во время которого отметили невозможность возвращения России в G8, пока она «нарушает нормы международного права», заявили в пресс-службе президента Украины.
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ФИФА поздравила Артема Дзюбу с днем рождения
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Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
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«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
«Титаник сливается с природой», — заключил исследователь. Корабль находится под водой в 600 км от побережья Ньюфаундленда более 100 лет.
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Политика
В Израиле раскритиковали Нетаньяху за благодарность Украине
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским поблагодарил правительство Украины за «усилия в войне против антисемитизма».
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Обновлено в 05:23
Происшествия
В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами
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Бари Алибасов рассказал о состоянии Федосеевой-Шукшиной
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Обновлено в 06:53
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В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 19:21
Армия и оружие
Двое американских военных погибли в Афганистане
Двое военнослужащих армии США погибли в Афганистане 21 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление НАТО.
Обновлено вчера в 17:57
Общество
«Ютэйр» пожаловалась на Росавиацию в ФАС
Авиакомпания "Ютэйр" направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) письмо с просьбой проверить действия Росавиации при распределении ряда прибыльных рейсов, ранее закрепленных за обанкротившейся "Трансаэро", пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на текст письма.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия
В челябинских Карталах простились с убитой женой депутата
В южноуральском городе Карталы простились с супругой депутата городского округа Локомотивный Азата Зарипова, задержанного за её убийство.
Обновлено в 05:55
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
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Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы
Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 17:27
Экономика
«Трансконтейнер» улучшил результаты
Чистая прибыль оператора в первом полугодии выросла до 6 млрд руб. Крупнейший в России железнодорожный контейнерный оператор ПАО "Трансконтейнер" почти вдвое увеличил чистую прибыль в первом полугодии, до 6 млрд руб. Выручка компании выросла на 17% и составила 41,5 млрд руб. На фоне хороших результатов отчетности акции компании на Московской бирже обновили исторический максимум.
Обновлено в 06:48
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Россия впервые запустила в космос робота «Федора»
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Обновлено вчера в 23:41
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Голикова в Казани: Идея WorldSkills увлекла российскую молодежь
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Авто
В Москве нашли советский самодельный автомобиль «Юна»
Напомним, что история «Юны» началась в конце 60-х годов прошлого века, когда братья Юрий и Станислав Алгебраистовы, вдохновившись проектами других советских «самодельщиков», решили построить полноценный автомобиль своими руками.
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Путин встретится с главами угледобывающих регионов
Президент России Владимир Путин 22 августа в преддверии Дня шахтера встретится с главами угледобывающих регионов страны, обсудит ситуацию в угольной отрасли, а также стратегию ее развития, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 08:19
Происшествия
Врачей Архангельской больницы не предупредили о том, что пострадавшие при взрыве в Белом море заражены радиацией
Как пишет «Медуза» уже во время операции пришли дозиметристы, которые обнаружили повышение показателей излучения.
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Формальдегид в воде. Роскачество проверило электрочайники
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Здоровье
Врачи рассказали, когда первоклассников можно отдавать в секции
Специалисты не рекомендуют в первые полгода обучения ребёнка в школе вводить дополнительные занятия и секции, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.
Обновлено в 06:46