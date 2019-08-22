с чего всё началось

Индекс свободных денег снизился на 10% к июню, его значение достигло 29 300 руб. Однако по сравнению с результатами июля 2018 г. индекс вырос на 20,6%. По словам президента «Ромира» Андрея Милехина, снижение объема свободных денег у жителей России в июле наблюдается не первый год.

Объем свободных денег у россиян в июле вырос на 20%

Общество Владелец польского ресторана оскорбил украинцев Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.

Авто Стартовали продажи близнеца нового Mitsubishi ASX Если новый Mitsubishi RVR вышел на местный рынок уже сейчас, то европейцам придётся ждать свою версию кроссовера до осени, а в Россию новый ASX приедет только в начале следующего года.

Футбол Клопп сравнил Коутинью с Дель Пьеро Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что «Бавария» получила сильного игрока, подписав Филиппе Коутинью.

Политика Зеленский обсудил с Джонсоном идею возвращения России в G8 Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, во время которого отметили невозможность возвращения России в G8, пока она «нарушает нормы международного права», заявили в пресс-службе президента Украины.

Футбол ФИФА поздравила Артема Дзюбу с днем рождения «С днём рождения настоящего героя российской команды Чемпионата мира 2018», говорится в записи.

Общество «Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году «Титаник сливается с природой», — заключил исследователь. Корабль находится под водой в 600 км от побережья Ньюфаундленда более 100 лет.

Политика В Израиле раскритиковали Нетаньяху за благодарность Украине Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским поблагодарил правительство Украины за «усилия в войне против антисемитизма».

Происшествия В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.

Шоу-бизнес Бари Алибасов рассказал о состоянии Федосеевой-Шукшиной Лидия Федосеева-Шукшина была доставлена в столичный военный госпиталь после отдыха в Болгарии.

Армия и оружие Двое американских военных погибли в Афганистане Двое военнослужащих армии США погибли в Афганистане 21 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление НАТО.

Общество «Ютэйр» пожаловалась на Росавиацию в ФАС Авиакомпания "Ютэйр" направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) письмо с просьбой проверить действия Росавиации при распределении ряда прибыльных рейсов, ранее закрепленных за обанкротившейся "Трансаэро", пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на текст письма.

Происшествия В челябинских Карталах простились с убитой женой депутата В южноуральском городе Карталы простились с супругой депутата городского округа Локомотивный Азата Зарипова, задержанного за её убийство.

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Политика Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Экономика «Трансконтейнер» улучшил результаты Чистая прибыль оператора в первом полугодии выросла до 6 млрд руб. Крупнейший в России железнодорожный контейнерный оператор ПАО "Трансконтейнер" почти вдвое увеличил чистую прибыль в первом полугодии, до 6 млрд руб. Выручка компании выросла на 17% и составила 41,5 млрд руб. На фоне хороших результатов отчетности акции компании на Московской бирже обновили исторический максимум.

Космос Россия впервые запустила в космос робота «Федора» Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".

Авто В Москве нашли советский самодельный автомобиль «Юна» Напомним, что история «Юны» началась в конце 60-х годов прошлого века, когда братья Юрий и Станислав Алгебраистовы, вдохновившись проектами других советских «самодельщиков», решили построить полноценный автомобиль своими руками.

Политика Путин встретится с главами угледобывающих регионов Президент России Владимир Путин 22 августа в преддверии Дня шахтера встретится с главами угледобывающих регионов страны, обсудит ситуацию в угольной отрасли, а также стратегию ее развития, сообщает пресс-служба Кремля.

Общество Формальдегид в воде. Роскачество проверило электрочайники В процессе кипячения воды чайники трех моделей выделяли органические образования, а еще в пяти случаях специалисты установили, что указанная на упаковке мощность не соответствовала реальной.