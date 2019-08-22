Экономика

Объем свободных денег у россиян в июле вырос на 20%Ведомости вчера в 20:35

Индекс свободных денег снизился на 10% к июню, его значение достигло 29 300 руб. Однако по сравнению с результатами июля 2018 г. индекс вырос на 20,6%. По словам президента «Ромира» Андрея Милехина, снижение объема свободных денег у жителей России в июле наблюдается не первый год.
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с чего всё началось
Исследовательский холдинг «Ромир» подсчитал, что в июле 2019 года индекс свободных денег россиян снизился после июньского роста, сообщается на официальном сайте компании
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Давыдов.Индекс03:15

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Ученые зафиксировали у россиян рост объема «свободных денег»

РЕН ТВвчера в 22:09

Объём свободных денег у граждан России вырос в июле на 20%

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Ведомостивчера в 20:35

Объем «свободных денег» у россиян в июле вырос на 20%

ПРАЙМвчера в 20:15
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Владелец польского ресторана оскорбил украинцев

Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
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Стартовали продажи близнеца нового Mitsubishi ASX

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Обновлено в 07:22
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Клопп сравнил Коутинью с Дель Пьеро

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что «Бавария» получила сильного игрока, подписав Филиппе Коутинью.
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Политика

Зеленский обсудил с Джонсоном идею возвращения России в G8

Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, во время которого отметили невозможность возвращения России в G8, пока она «нарушает нормы международного права», заявили в пресс-службе президента Украины.
Обновлено в 08:03
Футбол

ФИФА поздравила Артема Дзюбу с днем рождения

«С днём рождения настоящего героя российской команды Чемпионата мира 2018», говорится в записи.
Обновлено в 07:59
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Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле

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Общество

«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году

«Титаник сливается с природой», — заключил исследователь. Корабль находится под водой в 600 км от побережья Ньюфаундленда более 100 лет.
Обновлено в 06:37
Политика

В Израиле раскритиковали Нетаньяху за благодарность Украине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским поблагодарил правительство Украины за «усилия в войне против антисемитизма».
Обновлено в 07:41
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Диетолог рассказала о полезных свойствах дыни

Обновлено в 05:23
Происшествия

В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами

Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес

Бари Алибасов рассказал о состоянии Федосеевой-Шукшиной

Лидия Федосеева-Шукшина была доставлена в столичный военный госпиталь после отдыха в Болгарии.
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Общество

«Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в разных городах России

Обновлено в 08:19
Происшествия

В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку

Обновлено вчера в 19:21
Происшествия

Адвокат сообщила об окончании расследования дела братьев Магомедовых

Обновлено в 07:29
Армия и оружие

Двое американских военных погибли в Афганистане

Двое военнослужащих армии США погибли в Афганистане 21 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление НАТО.
Обновлено вчера в 17:57
Общество

«Ютэйр» пожаловалась на Росавиацию в ФАС

Авиакомпания "Ютэйр" направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) письмо с просьбой проверить действия Росавиации при распределении ряда прибыльных рейсов, ранее закрепленных за обанкротившейся "Трансаэро", пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на текст письма.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия

В челябинских Карталах простились с убитой женой депутата

В южноуральском городе Карталы простились с супругой депутата городского округа Локомотивный Азата Зарипова, задержанного за её убийство.
Обновлено в 05:55
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Политика

Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы

Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 17:27
Экономика

«Трансконтейнер» улучшил результаты

Чистая прибыль оператора в первом полугодии выросла до 6 млрд руб. Крупнейший в России железнодорожный контейнерный оператор ПАО "Трансконтейнер" почти вдвое увеличил чистую прибыль в первом полугодии, до 6 млрд руб. Выручка компании выросла на 17% и составила 41,5 млрд руб. На фоне хороших результатов отчетности акции компании на Московской бирже обновили исторический максимум.
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Космос

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Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
Обновлено вчера в 23:41
Общество

Голикова в Казани: Идея WorldSkills увлекла российскую молодежь

Российская молодежь активно продвигает движение WorldSkills.
Обновлено в 07:00
Авто

В Москве нашли советский самодельный автомобиль «Юна»

Напомним, что история «Юны» началась в конце 60-х годов прошлого века, когда братья Юрий и Станислав Алгебраистовы, вдохновившись проектами других советских «самодельщиков», решили построить полноценный автомобиль своими руками.
Обновлено в 06:25
Политика

Путин встретится с главами угледобывающих регионов

Президент России Владимир Путин 22 августа в преддверии Дня шахтера встретится с главами угледобывающих регионов страны, обсудит ситуацию в угольной отрасли, а также стратегию ее развития, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 08:19
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Врачей Архангельской больницы не предупредили о том, что пострадавшие при взрыве в Белом море заражены радиацией

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Обновлено вчера в 23:02
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Формальдегид в воде. Роскачество проверило электрочайники

В процессе кипячения воды чайники трех моделей выделяли органические образования, а еще в пяти случаях специалисты установили, что указанная на упаковке мощность не соответствовала реальной.
Обновлено в 03:50
Здоровье

Врачи рассказали, когда первоклассников можно отдавать в секции

Специалисты не рекомендуют в первые полгода обучения ребёнка в школе вводить дополнительные занятия и секции, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.
Обновлено в 06:46
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