Экономика

Объем свободных денег у россиян в июле вырос на 20%Ведомости вчера в 20:35

Объем свободных денег у россиян в июле вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 20,6%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир». Индекс свободных денег «Ромира» – это разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги.
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«Ромир»: объем «свободных денег» у россиян в июле вырос на 20 процентов

- РИА Новости. Объем "свободных денег" россиян в июле вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 20,6%, но несколько снизился после пика июня 2019 года, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое есть в распоряжении РИА Новости.
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Считаю, от него можно ожидать многого. Он должен работать на протяжении 90 минут. На месте Сульшера я был бы очень доволен его игрой.
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Происшествия

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В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.
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На теплоходе "Петр Чайковский" в Санкт-Петербурге произошел пожар.
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