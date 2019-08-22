Экономика

Объем свободных денег у россиян в июле вырос на 20%Ведомости вчера в 20:35

Объем свободных денег у россиян в июле вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 20,6%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир». Индекс свободных денег «Ромира» – это разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги.
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Объём «свободных денег» снизился у россиян

News.ru04:03

Объём свободных денег у граждан России вырос в июле на 20%

Говорит Москва03:54

Объем свободных денег у россиян в июле вырос на 20%

Ведомостивчера в 20:35

«Ромир»: в июле у россиян стало меньше свободных денег

Коммерсантъ02:40

Ученые зафиксировали у россиян рост объема «свободных денег»

РЕН ТВвчера в 22:09

Исследователи оценили количество свободных денег у россиян

РБК02:47

Объем «свободных денег» у россиян в июле вырос на 20%

ПРАЙМвчера в 20:15
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:25, Ашберн
Политика

Пушков счел неправомерными условия для возвращения РФ в G8

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал плохой политикой выставление требований для возвращения России в G8.
Обновлено в 00:00
Политика

Путин сравнил масштабы протестных акций в Москве и в Европе

Путин подчеркнул, что «события в Москве и протестные акции не являются чем-то уникальным для мира вообще и для Европы в частности».
Обновлено вчера в 12:07
Общество

В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей

Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13% до 4%. Он написал обращение главе Минфина Антону Силуанову, сообщает RT.
Обновлено в 03:32
Энергетика

Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»

Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.
Обновлено вчера в 09:37
Политика

Захарова оценила слова Зеленского об условиях возвращения России в G8

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в фейсбуке заявление украинского главы Владимира Зеленского, который назвал условия для возвращения России в G8.
Обновлено в 03:55
Футбол

«МЮ» заплатит 36 млн фунтов Санчесу, если он перейдет в «Интер»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес может получить от клуба 36 млн фунтов в случае перехода в «Интер», сообщает Daily Mail.
Обновлено в 04:12
Экономика

«Росатом» намерен строить ледоколы «Лидер» по концессии

Обновлено вчера в 17:13
Происшествия

Найденную в лесу девочку вертолётом доставили в Нижний Новгород

Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес

Внучка Александры Назаровой не приедет на ее похороны

Десятилетняя внучка скончавшейся актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Александры Назаровой не сможет приехать на похороны своей знаменитой бабушки.
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие

В США предложили включить в СНВ-3 «все новое оружие России»

Обновлено в 00:14
Происшествия

Генпрокуратура требует взыскать 6 миллиардов с семьи полковника ФСБ

Обновлено вчера в 10:30
Происшествия

В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами

Обновлено в 02:58
Политика

Над Донецком подняли российский флаг

Обновлено в 02:43
Авто

Hyundai Palisade появился в России

Первый Hyundai Palisade - флагманский кроссовер корейской марки - появился в России. Автомобиль поставлен на учет в органах ГИБДД в июле.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Адвокатов сестер Хачатурян заподозрили в организации убийства

Обновлено вчера в 11:43
Происшествия

В Челябинской области депутата подозревают в убийстве жены

Обновлено вчера в 03:10
Армия и оружие

Украинские военные спровоцировали в Донбассе вспышку чумы

Обновлено вчера в 16:48
Армия и оружие

Двое американских военных погибли в Афганистане

Двое военнослужащих армии США погибли в Афганистане 21 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление НАТО.
Обновлено вчера в 17:57
Космос

Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 23:39
Кино

Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel

Обновлено вчера в 05:41
Культура

Игорь Крутой рассказал о конфликте с Лаймой Вайкуле

Обновлено в 01:07
Политика

Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной

Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено 20 августа в 22:05
Экономика

Mail.Ru Group купит каршеринг YouDrive

В периметр сделки войдут каршеринг YouDrive, сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business и платформа для передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Вера Брежнева показала «утепленный» пляжный образ для холодного лета

Вера Брежнева показала в своем Instagram «утепленный» пляжный образ для холодного лета.
Обновлено в 02:25
Футбол

«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов

В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54
Футбол

Рибери прокомментировал свой переход в «Фиорентину»

Новичок «Фиорентины» Франк Рибери прокомментировал свой переход в итальянский клуб.
Обновлено вчера в 16:42
Общество

Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»

Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Политика

Украинское посольство в США обратилось к лидерам G7 из-за России

Посольство Украины в США призвало лидеров стран "Большой семёрки" заставить Россию "уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению".
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Екатеринбурге неизвестные избили актеров «Коляда-театра»

Обновлено в 02:23
Фигурное катание

Российский танцор ударил партнершу кулаком на ЧМ по танго в Аргентине

Российский танцор Кирилл Паршаков ударил свою партнершу и жену Анну Гудыно кулаком в лицо на чемпионате мира (ЧМ) по танго в Аргентине.
Обновлено вчера в 18:49
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