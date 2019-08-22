Экономика
Объем свободных денег у россиян в июле вырос на 20%Ведомости вчера в 20:35
Объем свободных денег у россиян в июле вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 20,6%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир». Индекс свободных денег «Ромира» – это разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:25, Ашберн
Политика
Пушков счел неправомерными условия для возвращения РФ в G8
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал плохой политикой выставление требований для возвращения России в G8.
Обновлено в 00:00
Политика
Путин сравнил масштабы протестных акций в Москве и в Европе
Путин подчеркнул, что «события в Москве и протестные акции не являются чем-то уникальным для мира вообще и для Европы в частности».
Обновлено вчера в 12:07
Общество
В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей
Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13% до 4%. Он написал обращение главе Минфина Антону Силуанову, сообщает RT.
Обновлено в 03:32
Энергетика
Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»
Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.
Обновлено вчера в 09:37
Политика
Захарова оценила слова Зеленского об условиях возвращения России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в фейсбуке заявление украинского главы Владимира Зеленского, который назвал условия для возвращения России в G8.
Обновлено в 03:55
Футбол
«МЮ» заплатит 36 млн фунтов Санчесу, если он перейдет в «Интер»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес может получить от клуба 36 млн фунтов в случае перехода в «Интер», сообщает Daily Mail.
Обновлено в 04:12
Экономика
«Росатом» намерен строить ледоколы «Лидер» по концессии
Обновлено вчера в 17:13
Шоу-бизнес
Внучка Александры Назаровой не приедет на ее похороны
Десятилетняя внучка скончавшейся актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Александры Назаровой не сможет приехать на похороны своей знаменитой бабушки.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
Генпрокуратура требует взыскать 6 миллиардов с семьи полковника ФСБ
Обновлено вчера в 10:30
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
Обновлено в 02:43
Авто
Hyundai Palisade появился в России
Первый Hyundai Palisade - флагманский кроссовер корейской марки - появился в России. Автомобиль поставлен на учет в органах ГИБДД в июле.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Адвокатов сестер Хачатурян заподозрили в организации убийства
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия
В Челябинской области депутата подозревают в убийстве жены
Обновлено вчера в 03:10
Армия и оружие
Украинские военные спровоцировали в Донбассе вспышку чумы
Обновлено вчера в 16:48
Армия и оружие
Двое американских военных погибли в Афганистане
Двое военнослужащих армии США погибли в Афганистане 21 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление НАТО.
Обновлено вчера в 17:57
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 23:39
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Культура
Игорь Крутой рассказал о конфликте с Лаймой Вайкуле
Обновлено в 01:07
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено 20 августа в 22:05
Экономика
Mail.Ru Group купит каршеринг YouDrive
В периметр сделки войдут каршеринг YouDrive, сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business и платформа для передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала «утепленный» пляжный образ для холодного лета
Вера Брежнева показала в своем Instagram «утепленный» пляжный образ для холодного лета.
Обновлено в 02:25
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54
Футбол
Рибери прокомментировал свой переход в «Фиорентину»
Новичок «Фиорентины» Франк Рибери прокомментировал свой переход в итальянский клуб.
Обновлено вчера в 16:42
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Политика
Украинское посольство в США обратилось к лидерам G7 из-за России
Посольство Украины в США призвало лидеров стран "Большой семёрки" заставить Россию "уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению".
Обновлено в 04:18
Фигурное катание
Российский танцор ударил партнершу кулаком на ЧМ по танго в Аргентине
Российский танцор Кирилл Паршаков ударил свою партнершу и жену Анну Гудыно кулаком в лицо на чемпионате мира (ЧМ) по танго в Аргентине.
Обновлено вчера в 18:49