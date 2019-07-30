Финансы

Объем средств населения в банках составил 28,98 трлн рублейКоммерсантъ 08:10

По оценке Агентства по страхованию вкладов (АСВ), объем средств населения в банках по состоянию на 1 июля составил 28,98 трлн руб. С начала года рост составил 4,1%.
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Объем средств населения в банках составил 28,98 трлн рублей

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