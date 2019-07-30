Финансы

АСВ: в банках вырос объем средств населенияРеальное время 07:13

АСВ провело анализ развития рынка вкладов в первом полугодии этого года. Так, в банках вырос объем средств населения. Относительно аналогичного периода прошлого года рост составил 3,1%. Общий объем, по данным на 1 июля, составил 32 508,8 млрд рублей.
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Объем средств населения в банках составил 28,98 трлн рублей

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