Финансы
АСВ: в банках вырос объем средств населенияРеальное время 07:13
АСВ провело анализ развития рынка вкладов в первом полугодии этого года. Так, в банках вырос объем средств населения. Относительно аналогичного периода прошлого года рост составил 3,1%. Общий объем, по данным на 1 июля, составил 32 508,8 млрд рублей.
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Политика
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:20
Футбол
Стала известна общая стоимость трансфера Малкома в «Зенит»
Общая стоимость трансфера полузащитника «Барселоны» Малкома в «Зенит» составит около € 50 млн, сообщает РБК.
Обновлено в 10:35
Политика
Администрация Зеленского настроена на скорейшую отмену моратория на продажу земель
Администрация президента Украины Зеленского намерена отменить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли до конца текущего года.
Обновлено в 12:47
Экономика
Росстат заявил о росте среднего размера пенсий
"В июне 2019 года средний размер назначенных пенсий составил 14168 рублей и по сравнению с июнем 2018 года увеличился на 6,2 процента", - отмечается в докладе.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Пожар в Самаре распространился на восемь домов
Пожар в Железнодорожном районе Самары, где горят три частных жилых дома, распространился еще на пять нежилых построек, заявил журналистам начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии
В ответ Небензя призвал "секретариат ООН и специализированные агентства организации не спешить опубликовывать непроверенную информацию".
Обновлено в 13:17
Политика
Россия не будет участвовать в конференции по Венесуэле в Лиме
Россия решила не участвовать в конференции по Венесуэле в Лиме, приняв во внимание формат проведения встречи.
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес
Агент Михаила Галустяна опроверг слухи о разводе юмориста
Артиста заметили на борту самолета с неизвестной женщиной. В сети обсуждают слухи о возможном разводе Михаила Галустяна и его жены Виктории.
Обновлено вчера в 13:12
Наука
Созданы контактные линзы с управляемым фокусным расстоянием
Американские и китайские ученые разработали роботизированные глазные линзы.
Обновлено вчера в 11:52
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Футбол
Луис Адриано может покинуть «Спартак»
Обновлено в 12:22
Футбол
«Рубин» потроллил «Зенит» из-за трансфера Алексея Сутормина
Сутормин в межсезонье перешел из "Оренбурга" в "Рубин", но, пробыв в команде всего десять дней, отправился в расположение "Зенита", подписав трехлетний контракт.
Обновлено в 13:07
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Авто
Обновленный Hyundai Creta впервые засняли днем
Новый Hyundai Creta 2020 года, скорее всего, будет оснащен теми же новыми 1,5-литровыми бензиновыми и дизельными моторами, что и обновленный Hyundai Verna, и 1,0-литровым бензиновым двигателем Hyundai Venue T-GDI.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
Российская «Чайка» станет охотником за атомными субмаринами
«Чайка» совершила свой первый полет еще в 1960 году. Эта летающая лодка - старейший самолет на ворружении ВМФ России.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Задержан ректор Дагестанского госуниверситета
Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 07:31
Гаджеты
Материнская плата Biostar X570GT позволяет создать компактный ПК
Компания Biostar анонсировала материнскую плату X570GT, предназначенную для построения компьютеров на основе процессоров AMD в исполнении Socket AM4.
Обновлено в 13:43
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Гаджеты
Неожиданно: у Xiaomi уже готов игровой смартфон на платформе MediaTek Helio G90T
Сегодня утром компания MediaTek представила однокристальные платформы Helio G90 и Helio G90T, предназначенные для игровых смартфонов, а спустя несколько часов после этого выпуск смартфона на базе топовой версии SoC, G90T, подтвердила Xiaomi — через Twitter индийского отделения.
Обновлено в 09:17
Общество
В трёх регионах Сибири ввели режим ЧС из-за пожаров
Замглавы МЧС Александр Чуприян ранее сообщал, что пожарами охвачены уже почти три миллиона гектаров леса.
Обновлено вчера в 09:27
Здоровье
Врач-диетолог не рекомендует злоупотреблять активированным углем
Врач-диетолог рассказал об опасности активированного угля. Его слова передает Информинг.ру.
Обновлено в 06:08
Происшествия
В Подмосковье мать закрыла ребенка в камере хранения в супермаркете
Обновлено вчера в 06:20
Политика
«Лгуны и непрофессионалы»: Кличко обратился к Зеленскому
Мэр Киева Виталий Кличко записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 13:10
Общество
Названы признаки профессионального выгорания
Эксперты НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали основные признаки, свидетельствующие о наличии у работников профессионального выгорания.
Обновлено в 05:58
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 11 метров
Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области 30 июля значительно превысил критическую отметку и составил 11,09 метра.
Обновлено в 11:23