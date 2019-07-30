Финансы
Объем средств населения в банках составил 28,98 трлн рублейКоммерсантъ 08:10
По оценке Агентства по страхованию вкладов (АСВ), объем средств населения в банках по состоянию на 1 июля составил 28,98 трлн руб. С начала года рост составил 4,1%.
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Политика
Украина: США не планируют присоединяться к «нормандскому формату»
Представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Роман Бессмертный заявил, что Вашингтон не намерен входить в состав переговорной группы.
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Армия и оружие
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Американская разведка намерена проследить за развитием инфраструктуры в Северном полярном круге, включая российские регионы.
Обновлено в 14:14
Политика
Суд закрыл дело Демпартии США против России
Федеральный суд в Нью-Йорке прекратил рассмотрение иска, поданного Национальным комитетом Демократической партии (DNC) против России, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 18:17
Общество
Госдуме предложили заблокировать BlaBlaCar
В России предлагают заблокировать сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar, а также популярные сайты, которые помогают бронировать автобусные билеты.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
Останки известного гангстера эксгумируют в США
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Обновлено в 16:03
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Ранее Зеленский заявил, что Международный валютный фонд является надежным партнером Украины, поэтому Киев продолжит сотрудничество с этой организацией.
Обновлено в 17:35
Политика
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Интернет
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Обновлено в 18:37
Общество
В Сибири начали тушить лесные пожары
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
Американский генерал рассказал о недостаточном сдерживании России
Военный рассказал о ядерных мощностях России и Америки.
Обновлено в 13:08
Политика
Зеленский возглавит шествие по улицам Киева на День независимости
Ранее сообщалось, что Зеленский заменил военный парад в День независимости Украины на молебны.
Обновлено в 07:10
Политика
Кличко обвинил команду Зеленского в непрофессионализме
24 мюля сообщалось о планах президента Украины Владимира Зеленского уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), после чего разделить полномочия по управлению городом между этой должностью и позицией мэра Киева.
Обновлено в 18:43
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал предложение ЦСКА по Чалову
Английский "Кристал Пэлас" заинтересован в нападающем московского ЦСКА Фёдоре Чалове, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 13:03
Экономика
Несмотря на санкции американцев, Huawei показала рост доходов
Huawei в первой половине текущего года зафиксировала существенное увеличение объема доходов от продаж произведенных компанией гаджетов и технологического оборудования, сообщает 30 июля Синьхуа со ссылкой на представленный корпоративный отчет.
Обновлено в 14:04
Экономика
Совет директоров «Эталона» одобрил покупку 49% акций «Лидер-Инвест»
Совет директоров группы "Эталон" одобрил покупку оставшихся 49% акций девелопера "Лидер-Инвест", входящего в АФК "Система", за 14,6 млрд руб. Таким образом, в случае закрытия этой сделки доля "Эталона" в "Лидер-Инвест" увеличится до 100%, говорится в сообщении группы во вторник.
Обновлено в 12:18
Космос
Мир: Метеорит размером с футбольный мяч приземлился в Индии
Обновлено в 07:57
Культура
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Экономика
Росстат назвал средний размер пенсий в июне
Средний размер пенсий, назначенных в июне текущего года, составил 14 тысяч 168 рублей, что на 6,2 процента выше, чем в июне прошлого года, говорится в докладе, опубликованном на сайте Росстата.
Обновлено в 11:21
Культура
Скончался художник Валерий Кокурин
Народный художник России, один из основоположников Владимирской школы живописи Валерий Кокурин скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 05:30
Футбол
Агент Дибалы прилетел в Англию на переговоры с «Манчестер Юнайтед»
По информации журналиста Фабрицио Романо, агент 25-летнего футболиста прилетел в Англию для того, чтобы обсудить детали контракта клиента с "красными дьяволами".
Обновлено в 12:38
Происшествия
В Подмосковье под колесами электрички погибли двое детей
Вблизи станции "Шатурторф" в Московской области под колесами электрички погибли двое детей, передает РИА Новости сообщение транспортной полиции по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 16:53
Общество
Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России
В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 04:55
Политика
Путин встретился с главой Сахалинской области
Сегодня в Кремле прошла встреча Владимира Путина с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко.
Обновлено в 15:02
Гаджеты
Игровой компьютер Lenovo в России оценен от 50 000 рублей
Обновлено в 11:08
Путешествия
Сочи стал самым популярным направлением среди российских туристов
Ранее посол Турецкой республики в РФ Мехмет Самсар выразил надежду, что в этом году турпоток из России превысит шесть миллионов человек.
Обновлено в 06:58
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 11 метров
Уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области к 30 июля превысил 11-метровую отметку.
Обновлено в 10:51
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Наука
Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина
Обновлено в 06:05