Финансы

Объем средств населения в банках составил 28,98 трлн рублейКоммерсантъ 08:10

По оценке Агентства по страхованию вкладов (АСВ), объем средств населения в банках по состоянию на 1 июля составил 28,98 трлн руб. С начала года рост составил 4,1%.
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