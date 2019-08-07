Экономика
Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублейИзвестия вчера в 19:33
В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей. Эту цифру можно сопоставить с расходной частью федерального бюджета, которая на тот период составляла 16,8 трлн рублей. Как отмечают в Росстате, это наименьший показатель за последние пять лет.
Читать в источнике
Оценить29
с чего всё началось
Объем серых зарплат в России в 2018 году составил 13 трлн рублей, что соизмеримо с расходной частью федерального бюджета на тот период (16,8 трлн). В процентном соотношении скрытые доходы в прошлом году были на уровне 12,6% ВВП, оценили в Росстате.Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:42, Вашингтон
Политика
В Киргизии задержали экс-президента Атамбаева
Обновлено в 11:09
Технологии
Российский самолет на водородной тяге презентуют на МАКС-2019
Разработанный в России самолет на водородной тяге «Сигма-4» впервые покажут на авиасалоне МАКС-2019 в Московской области.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Суд удовлетворил прошение об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
Преображенский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство адвокатов бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова об условно-досрочном освобождении (УДО) своего подзащитного по "делу реставраторов".
Обновлено в 09:25
Энергетика
Нефть Brent не удержалась на $60 за баррель
За прошлую неделю нефть Brent потеряла в цене 9%, понедельник, 5 августа, «мировой эталон» завершил ниже $60 за баррель.
Обновлено вчера в 11:39
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют против профессионалов
Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Салют Белгород» проведет матч в исправительной колонии №4 в Белгородской области против команды Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 11:36
Политика
Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова провела встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ, которые требуют отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.
Обновлено в 10:55
Гаджеты
13 смартфонов Honor первыми получат EMUI 10
Появился список смартфонов Honor, которые первыми получат обновление до новейшей прошивки EMUI 10. Сейчас насчитывается 13 таких устройств.
Обновлено в 10:20
Политика
Зеленский договорился с Путиным по встрече «нормандской четверки»
Утверждается, что стороны договорились о возможной встрече лидеров стран Нормандского формата.
Обновлено в 06:56
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Происшествия
В Тюменской области током убило тысячу свиней
В Тюменской области массово погибли свиньи.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Происшествия
Пассажир устроил дебош на рейсе Симферополь – Петербург
Обновлено в 08:20
Кино
Вышел большой трейлер мультфильма «Семейка Аддамс»
Обновлено в 11:01
Авто
В России из-за боковых подножек отзывают пикапы Fiat Fullback
Как сообщает Росстандарт, это 147 автомобилей, реализованных с июня 2016 года, у которых крепления боковых подножек не соответствуют требованиям, что может привести к отсоединению подножек от корпуса автомобиля.
Обновлено в 08:17
Политика
Украина призвала к смене мирового порядка
Правительство Украины сообщило о необходимости изменить полностью систему глобального порядка, пишут Известия.
Обновлено в 01:30
Политика
Глава ЛНР пригласил Зеленского на переговоры в Луганск
Глава провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Луганск для проведения прямых переговоров о способах достижения мира в Донбассе.
Обновлено в 10:01
Политика
Замглавы ЦИК предложил упростить механизм сбора подписей
Замглавы Центризбиркома Николай Булаев предложил упростить механизм сбора подписей за кандидатов – сделать так, чтобы подписные листы заполняли сами избиратели, а не сборщики.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес
Глюкоза опубликовала ролик, в котором сообщила мужу о разводе
На днях Наталья не выдержала и опубликовала ролик. В видео Наташа, разговаривая с мужем, сообщает ему о разводе.
Обновлено в 05:29
Происшествия
ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»
Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний проверит информацию о пытках в "Крестах-2" в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Пассажирка остановила сбивший людей автобус в Долгопрудном
Пассажирка остановила автобус, который попал в ДТП в Долгопрудном. Об этом сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 09:33
Общество
Кузнецова прокомментировала данные об уровне бедности в России
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала данные Росстата, согласно которым четверть детей в России живут за чертой бедности.
Обновлено в 09:24
Кино
Квентин Тарантино раскрыл концепцию своего самого последнего фильма
Как известно, Тарантино намеревается снять еще одну картину, десятую по счету, и на том закончить.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
В ДНР заявили, что не причастны к гибели четырех украинских военных
Минобороны Украины ранее обвинило ополченцев в двух обстрелах позиций силовиков Представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что ополченцы не имеют отношения к обстрелу, жертвами которого якобы стали четверо украинских силовиков в Донбассе.
Обновлено в 07:40
Политика
Зеленский прибыл с первым визитом в Турцию
Напомним, 5 августа сообщалось, что Зеленский 7-8 августа посетит с визитом Турцию, где встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем.
Обновлено в 08:01
Политика
Госдума расследует вмешательство Запада в российские выборы
Фракция «Единая Россия» поддержит предложение оппозиции о создании комиссии по расследованию случаев влияния ряда западных стран на российские выборы.
Обновлено в 09:36
Политика
Минфин США назвал дату вступления в силу новых санкций против России
Санкции вступят в силу 19 августа 2019 года и будут действовать минимум год.
Обновлено 05 августа в 04:25
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал ЦСКА щедрое предложение по Чалову
До закрытия трансферного окна в Англии 21-летнего форварда планирует приобрести лондонский "Кристал Пэлас", предложивший красно-синим €25 млн.
Обновлено в 10:49
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено вчера в 10:03