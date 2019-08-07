Объем серых зарплат в России в 2018 году составил 13 трлн рублей, что соизмеримо с расходной частью федерального бюджета на тот период (16,8 трлн). В процентном соотношении скрытые доходы в прошлом году были на уровне 12,6% ВВП, оценили в Росстате.

с чего всё началось

В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей. Эту цифру можно сопоставить с расходной частью федерального бюджета, которая на тот период составляла 16,8 трлн рублей. Как отмечают в Росстате, это наименьший показатель за последние пять лет.

Футбол «Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Политика Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Происшествия Начался второй штурм резиденции бывшего президента Киргизии Атамбаева Спецназ начал второй штурм резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше.

Музыка Максим Фадеев запретил Наргиз Закировой выступать с его песнями Все стало понятно, когда певица получила на руки документы от лейбла, посредством которых ей фактически запрещалось исполнять все произведения авторства Максима Фадеева.

Экономика Минздрав объяснил срыв госзакупок жизненно важных лекарств Минздрав объяснил, что срыв госзакупок жизненно важных лекарств происходит из-за того, что заказчики неверно толкуют законы в сфере госзакупок.

Армия и оружие Пентагон разрабатывает новую инсектицидную пропитку для формы Министерство обороны США изучает возможность замены репеллента от насекомых и инсектицида, которым пропитывается большинство видов военной формы.

Футбол «Ювентус» и «Манчестер Сити» договорились об обмене игроками Защитник туринского "Ювентуса" Жоау Канселу продолжит карьеру в "Манчестер Сити" в обмен на игрока обороны английской команды Данило, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Футбол «Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $57 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,78% - до $56,71 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:50 мск.

Наука ГМ-лимфоциты победили ВИЧ в культуре клеток и селезенке мышей Полученные ГМ-лимфоциты уничтожали зараженные разными штаммами ВИЧ-1 клетки в культуре и в селезенке мышей.

Общество Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.

Хоккей «Сочи» одолел «Авангард» и стал победителем Sochi Hockey Open «Сочи» одержал победу над омским «Авангардом» и выиграл домашний предсезонный турнир Sochi Hockey Open. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Политика Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа.

Армия и оружие Минобороны Турции провело переговоры с США о зоне безопасности в Сирии Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры с США по созданию зоны безопасности на севере Сирии прошли позитивно.

Культура У актера Валентина Гафта случился инсульт У 83-летнего актера театра и кино Валентина Гафта случился инсульт. Он был госпитализирован в одну из больниц Москвы неделю назад.

Политика Глава ЛНР пригласил Зеленского провести переговоры в Луганске Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение от главы ЛНР Леонида Пасечника. Об этом сообщает "Луганскинформцентр".

Шоу-бизнес Собчак раскрыла правду о разводе Глюкозы с супругом Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как Глюкоза, разговаривает по видеосвязи со своим супругом бизнесменом Александром Чистяковым.