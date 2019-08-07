Экономика
В России за год выдано 13 трлн рублей «в конвертах»REGNUM 00:59
Объем серых зарплат в России превысил в 2018 году 13 трлн рублей, что сопоставимо с расходной частью федерального бюджета, составлявшей на тот период 16,8 трлн рублей. Об этом 7 августа пишут «Известия» со ссылкой на Росстат.
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
Объем серых зарплат в России в 2018 году составил 13 трлн рублей, что соизмеримо с расходной частью федерального бюджета на тот период (16,8 трлн). В процентном соотношении скрытые доходы в прошлом году были на уровне 12,6% ВВП, оценили в Росстате.Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 03:51, Вашингтон
Происшествия
В Приамурье нашли живыми двух пропавших девочек
Обновлено в 03:21
Происшествия
Автомобиль взорвался в Магнитогорске
Автомобиль взорвался в Магнитогорске.
Обновлено в 03:29
Здоровье
Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Здоровье
Более 6 тыс. туристов обратились на горячую линию Роспотребнадзора
В июле 2019 на горячую линию Роспотребнадзора по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом обратились более 6 тыс. туристов (оказано 6050 консультаций), сообщили в ведомстве.
Обновлено в 01:24
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Обновлено в 03:07
Общество
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
По итогам 2017 года 45% детей, живущих на селе, росли в малоимущих семьях, следует из данных Росстата.
Обновлено в 01:35
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54
Политика
Более трети москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Согласно опросу, который был проведен Левада-центром по заказу Фонда развития гражданского общества, более трети москвичей положительно отнеслись к протестным акциям, прошедшим в столице.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбой
Обновлено в 02:53
Футбол
«Манчестер Юнайтед» оштрафовал Лукаку на £400 тысяч
Обновлено в 03:08
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Политика
Любовь Соболь довела главу ЦИК Эллу Памфилову до слез
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Обновлено вчера в 16:22
Здоровье
Названы российские регионы, где выросло число ВИЧ-инфицированных
Всего в прошлом году было выявлено около 86 тысяч новых ВИЧ-инфицированных. В Иркутской области их число выросло сразу на 16%.
Обновлено в 03:23
Баскетбол
Грегг Попович призвал американские власти к жестким действиям
Главный тренер сборной США и "Сан-Антонио" Грегг Попович жестко отреагировал на очередные случаи массовых расстрелов в США.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Пришедших с ребенком на акцию 27 июля допросили в качестве свидетелей
Ранее мать ребенка Ольга Проказова сообщила "Медиазоне", что СКР возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) из-за присутствия ребенка на акции.
Обновлено вчера в 15:29
Происшествия
Женщина и двое детей погибли в ДТП с грузовиком под Саратовом
Женщина и двое детей получили несовместимые с жизнью травмы. Еще одного ребенка и мужчину доставили в больницу.
Обновлено в 01:38
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Культура
Чеченский министр опубликовал последнюю песню Вилли Токарева
Незадолго до своей смерти американский и российский шансонье Вилли Токарев написал песню о Чечне и главе республики Рамзане Кадырове.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Появилось видео массовой драки со стрельбой на рынке в Москве
В сети появилось видео, на котором видна массовая драка у Москворецкого рынка на юге Москвы.
Обновлено вчера в 17:58
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
В России ужесточено наказание за непропуск машины «Скорой помощи»
В России вступили в силу законы, которые существенно ужесточают ответственность за отказ от пропуска автомобиля «Скорой помощи» на дороге.
Обновлено вчера в 03:20
Происшествия
Три маршрутки столкнулись в Томске, два человека доставлены в больницу
В среду, 7 августа, на пересечении Кирова и Красноармейской в Томске произошло столкновение трех маршруток.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Российские туристы попали в аварию в Турции
Автобус с российскими туристами попал в аварию на горной дороге в районе турецкого курорта Аланья.
Обновлено в 03:37
Общество
Задержанные на акции 27 июля задолжали 26 миллионов рублей
Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Порошенко ночью вернулся на Украину
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко впервые показала лицо 8-месячного сына Миши
В начале декабря 2018-го у Регины Тодоренко и Влада Топалова родился сын.
Обновлено вчера в 12:19