Объем серых зарплат в России в 2018 году составил 13 трлн рублей, что соизмеримо с расходной частью федерального бюджета на тот период (16,8 трлн). В процентном соотношении скрытые доходы в прошлом году были на уровне 12,6% ВВП, оценили в Росстате.

с чего всё началось

В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей. Эту цифру можно сопоставить с расходной частью федерального бюджета, которая на тот период составляла 16,8 трлн рублей. Как отмечают в Росстате, это наименьший показатель за последние пять лет.

Интернет В Twitter признались в использовании данных пользователей для рекламы В компании Twitter рассказали, что могли использовать личные пользовательские данные для персонифицированной рекламы без разрешения.

Транспорт В Москве начали проверять полисы ОСАГО с помощью камер Как отмечается, систему проверки полиса при помощи дорожных камер начали тестировать в столице.

Происшествия Задержан вероятный убийца Михаила Круга Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.

Политика В Ливии уничтожили украинский Ил-76 с гуманитарным грузом Самолет Ил-76ТД украинской компании «Скайавиатранс» был уничтожен во вторник, 6 августа, в аэропорту Мисраты в Ливии.

Политика США вводят новые санкции против России На прошлой неделе Соединенные Штаты Америки приняли решение ввести новые ограничения против России. Санкции связанны с делом Скрипалей.

Энергетика «Белнефтехим» сообщил о повышении тарифа на транзит нефти с сентября «Сегодня ни российская, ни белорусская стороны не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год»,— цитирует заявление концерна «БелТА».

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.

Политика Порошенко вернулся на Украину ночью Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев.

Политика МИД Франции отреагировал на требование Зеленского о встрече "Следующие встречи в формате Нормандии будут объявлены в подходящее время", - заявили во французском МИД.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал о правилах употребления и выбора дыни Специалисты Роспотребнадзора рассказали об опасности возникновения риска употребления дыни, а также о правилах ее выбора.

Политика Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.

Футбол Лига чемпионов. «Брюгге» одержал скромную победу над киевским «Динамо» Бельгийский "Брюгге" выиграл первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов у киевского "Динамо" со счетом 1:0.

Шоу-бизнес На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.

Политика В МИД России отреагировали на сообщения об отставке посла США Напомним, ранее сегодня в американских СМИ появилась информация о том, что посол США в России Джон Хантсман направил письмо главе Белого дома Дональду Трампу, в котором выразил желание покинуть пост не позднее 3 октября 2019 года.

Экономика Резкое снижение рабочей силы фиксируют в России Число экономически активных граждан упало на 0,8 млн человек Исследователи РАНХиГС зафиксировали резкое снижение численности рабочей силы в России, сообщает "Коммерсантъ".

Происшествия В Саратовской области в ДТП погибли женщина и двое детей Женщина и двое детей погибли в ДТП на трассе в Саратовской области, еще двое человек пострадали. Об этом 7 августа сообщает Saratov24.tv.

Политика В «Слуге народа» назвали число «условно пророссийских» депутатов Рады Около 2% депутатов Верховной рады от партии «Слуга народа» имеют условно пророссийские взгляды, заявил будущий глава парламентской фракции Давид Арахамия 6 августа в эфире радио «Новая волна».

Футбол Озил может заменить Руни в команде MLS Отмечается, что таким образом селекционеры клуба хотят заменить лидера команды Уэйна Руни, который в январе 2020 года перейдет в «Дерби Каунти».

Шоу-бизнес Валентина Шарыкина рассказала о помощи Андрея Миронова Актриса Валентина Шарыкина стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Армия и оружие Российские военные самолеты пролетели у побережья США и Канады Полет прошел над нейтральными водами Тихого океана вдоль северного побережья Алеутских островов и западного побережья Аляски и Канады.

Технологии Рекрутеры заявили о снижении спроса на кассиров из-за их замены роботами С другой стороны, падение спроса на труд кассиров в сегментах ретейла и фастфуда связано с развитием касс самообслуживания.

Футбол Диего Форлан объявил о завершении карьеры Экс-нападающий сборной Уругвая Диего Форлан объявил во вторник о своем уходе из профессионального футбола во время интервью Telemundo de Canal 12.