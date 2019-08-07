Экономика
Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублейИзвестия 19:33
В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей. Эту цифру можно сопоставить с расходной частью федерального бюджета, которая на тот период составляла 16,8 трлн рублей. Как отмечают в Росстате, это наименьший показатель за последние пять лет.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Объем серых зарплат в России в 2018 году составил 13 трлн рублей, что соизмеримо с расходной частью федерального бюджета на тот период (16,8 трлн). В процентном соотношении скрытые доходы в прошлом году были на уровне 12,6% ВВП, оценили в Росстате.Известия17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 23:15, Вашингтон
Космос
SpaceX запустила израильский спутник AMOS-17
Обновлено в 22:38
Армия и оружие
Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке
Обновлено в 21:43
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено в 20:42
Политика
Спецпредставитель США по Украине попросил о встрече с Сурковым
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер вновь хочет встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым.
Обновлено в 06:56
Политика
Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины
Обновлено вчера в 15:11
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено в 10:26
Космос
Повторяющиеся потоки горячего ветра найдены близко к черной дыре
Уже известно о нескольких десятках двойных систем черных дыр в нашей Галактике, которые имеют массу в диапазоне 5-15 солнечных масс, а единственная черная дыра составляет около 4 миллионов солнечных масс.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов вместе с годовалым сыном отдыхает в Геленджике
Артист опубликовал морские снимки с малышом. Певец, композитор и продюсер Дмитрий Маликов — дважды отец.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Луценко заявил о сведениях о возможных участниках убийства Шеремета
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие знает возможных участников убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 18:34
Экономика
Экономист опроверг вероятность скорой рецессии в российской экономике
По прогнозам специалистов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019 году, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 04:55
Происшествия
В Сочи мужчина и мальчик утонули во время шторма
Обновлено в 11:47
Общество
Взявшую сына на митинг семью хотят лишить родительских прав
Обновлено в 07:41
Происшествия
В Петербурге водитель Hyundai врезался в припаркованные машины и умер
На улице Михаила Дугина в Петербурге водитель автомобиля Hyundai во время движения врезался в припаркованный автомобиль BMW.
Обновлено в 17:40
Авто
Ввоз японского пива в Южную Корею сократился на 45%
По данным Таможенного управления, в июле импорт японского пива снизился на 45,1% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 4 млн 342 тыс. долларов, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 22:00
Политика
Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины
Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 08:51
Футбол
«Динамо» проявляет интерес к полузащитнику сборной Туниса
Полузащитник "Дижона" Наим Слити попал в сферу интересов "Дижона", сообщает L’Equipe.
Обновлено в 10:27
Общество
Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.
Обновлено в 16:00
Политика
В МИД России назвали сумму долга Украины перед СНГ
В Министерстве иностранных дел России сообщили, что задолженность Украины перед СНГ составляет более 300 миллионов рублей.
Обновлено в 22:57
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
Обновлено в 19:54
Политика
Посол США в России Хантсман подал в отставку
Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено в 11:55
Недвижимость
В России запустили льготную ипотеку для дачников
В России возобновили действие программы так называемой «деревянной ипотеки», предполагающей субсидирование из бюджета процентной ставки на покупку деревянных домов заводского производств.
Обновлено в 12:46
Общество
Социологи выявили переставших брать в долг россиян
Более половины россиян имеют непогашенные кредиты (51%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа (есть у РБК), проводившегося в конце июля 2019 года.
Обновлено в 17:04
Футбол
«Спартак» остался без главы селекционной службы
Во вторник, шестого августа, стало известно, что столичный "Спартак" остался без главы селекционной службы.
Обновлено в 17:29
Политика
Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме
Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».
Обновлено в 08:55
Здоровье
Доктор Мясников назвал пять способов экономии при покупке лекарств
Мясников отмечает доктор, что нередко фармацевт может продать серьезное лекарство в погоне за выручкой, либо под давлением не доверяющего врачу покупателя.
Обновлено в 12:45
Путешествия
Названа самая путешествующая нация
Самой часто путешествующей нацией оказались жители Соединенного Королевства.
Обновлено в 16:50
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39