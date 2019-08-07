Объем серых зарплат в России в 2018 году составил 13 трлн рублей, что соизмеримо с расходной частью федерального бюджета на тот период (16,8 трлн). В процентном соотношении скрытые доходы в прошлом году были на уровне 12,6% ВВП, оценили в Росстате.

с чего всё началось

В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей. Эту цифру можно сопоставить с расходной частью федерального бюджета, которая на тот период составляла 16,8 трлн рублей. Как отмечают в Росстате, это наименьший показатель за последние пять лет.

Экономика «Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.

Политика Спецпредставитель США по Украине попросил о встрече с Сурковым Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер вновь хочет встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Общество Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.

Космос Повторяющиеся потоки горячего ветра найдены близко к черной дыре Уже известно о нескольких десятках двойных систем черных дыр в нашей Галактике, которые имеют массу в диапазоне 5-15 солнечных масс, а единственная черная дыра составляет около 4 миллионов солнечных масс.

Шоу-бизнес Дмитрий Маликов вместе с годовалым сыном отдыхает в Геленджике Артист опубликовал морские снимки с малышом. Певец, композитор и продюсер Дмитрий Маликов — дважды отец.

Происшествия Луценко заявил о сведениях о возможных участниках убийства Шеремета Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие знает возможных участников убийства журналиста Павла Шеремета.

Экономика Экономист опроверг вероятность скорой рецессии в российской экономике По прогнозам специалистов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019 году, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития.

Происшествия В Петербурге водитель Hyundai врезался в припаркованные машины и умер На улице Михаила Дугина в Петербурге водитель автомобиля Hyundai во время движения врезался в припаркованный автомобиль BMW.

Авто Ввоз японского пива в Южную Корею сократился на 45% По данным Таможенного управления, в июле импорт японского пива снизился на 45,1% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 4 млн 342 тыс. долларов, сообщает ЕНВ.

Политика Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.

Футбол «Динамо» проявляет интерес к полузащитнику сборной Туниса Полузащитник "Дижона" Наим Слити попал в сферу интересов "Дижона", сообщает L’Equipe.

Общество Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.

Политика В МИД России назвали сумму долга Украины перед СНГ В Министерстве иностранных дел России сообщили, что задолженность Украины перед СНГ составляет более 300 миллионов рублей.

Политика Посол США в России Хантсман подал в отставку Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.

Недвижимость В России запустили льготную ипотеку для дачников В России возобновили действие программы так называемой «деревянной ипотеки», предполагающей субсидирование из бюджета процентной ставки на покупку деревянных домов заводского производств.

Общество Социологи выявили переставших брать в долг россиян Более половины россиян имеют непогашенные кредиты (51%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа (есть у РБК), проводившегося в конце июля 2019 года.

Футбол «Спартак» остался без главы селекционной службы Во вторник, шестого августа, стало известно, что столичный "Спартак" остался без главы селекционной службы.

Политика Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».

Здоровье Доктор Мясников назвал пять способов экономии при покупке лекарств Мясников отмечает доктор, что нередко фармацевт может продать серьезное лекарство в погоне за выручкой, либо под давлением не доверяющего врачу покупателя.

Путешествия Названа самая путешествующая нация Самой часто путешествующей нацией оказались жители Соединенного Королевства.