Экономика
Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублейИзвестия вчера в 19:33
В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей. Эту цифру можно сопоставить с расходной частью федерального бюджета, которая на тот период составляла 16,8 трлн рублей. Как отмечают в Росстате, это наименьший показатель за последние пять лет.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Объем серых зарплат в России в 2018 году составил 13 трлн рублей, что соизмеримо с расходной частью федерального бюджета на тот период (16,8 трлн). В процентном соотношении скрытые доходы в прошлом году были на уровне 12,6% ВВП, оценили в Росстате.Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 02:38, Ашберн
Политика
Порошенко ночью вернулся на Украину
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Три человека погибли в ДТП под Саратовом
Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в среду на трассе в Саратовской области, в результате женщина и двое детей погибли, еще два человека пострадали, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Ингушетии введен режим контртеррористической операции
Обновлено в 02:29
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Обновлено вчера в 16:22
Футбол
Валерий Газзаев: «В истории остаются только победители»
Сегодня легендарному российскому тренеру и футболисту Валерию Георгиевичу Газзаеву исполняется 65 лет.
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
Обновлено вчера в 18:26
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено вчера в 12:12
Политика
В Ливии уничтожен третий украинский Ил-76
В аэропорту ливийского города Мисрата 6 августа был уничтожен украинский транспортный самолет Ил-76, пишет Al Marsa.
Обновлено вчера в 21:55
Транспорт
Из-за ремонта моста в Екатеринбурге закроют проезд по Селькоровской
Из-за работ проезд по Селькоровской под мостом закроют.
Обновлено в 01:40
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Политика
На Украине потребовали смены мирового порядка
Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:09
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили не знает, зачем женился
Во всяком случае, беседуя с журналистом, Оболенцева упомянула, что люди женятся, когда любят друг друга и когда хотят, чтобы их отношения были закреплены не только энергетически, но и формально.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.
Обновлено вчера в 13:00
Здоровье
В Свердловской области смертность от туберкулёза снизилась на 12,8%
По информации пресс-службы минздрава Свердловской области, за прошедшие полгода заболеваемость туберкулёзом сократилась более чем на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году (на данный момент 33,4 случая на 100 тысяч свердловчан).
Обновлено вчера в 03:34
Общество
Роскачество нашло в сухих завтраках слишком много сахара
Более половины проверенных Роскачеством шоколадных шариков для завтрака содержат сахара вдвое больше рекомендуемой суточной нормы.
Обновлено в 01:32
Футбол
Два матча пятого тура РПЛ пройдут с использованием VAR
Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении арбитров на матчи пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 02:02
Общество
Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Политика
Реш: имена ответственных за катастрофу MH17 известны и будут обнародованы
Имена ответственных за катастрофу малайзийского Boeing в небе над Донбассом известны и будут обнародованы, несмотря на нежелание международного следствия во главе с прокуратурой Нидерландов предавать огласке множество важных обстоятельств, рассказал РИА Новости частный детектив из Германии Йозеф Реш, который вел расследование этого дела по заказу неизвестного лица.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В результате взрыва в Кабуле ранены 95 человек
В результате взрыва в Кабуле ранения получили 95 человек. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на данные медиков.
Обновлено в 02:22
Политика
МИД РФ заявил о задолженности Киева перед СНГ в 300 млн рублей
Задолженность Украины перед Содружеством Независимых Государств (СНГ) превысила 300 млн рублей, заявили газете "Известия" в департаменте информации и печати МИД РФ.
Обновлено вчера в 23:03
Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено вчера в 04:31
Здоровье
Доктор Мясников назвал пять способов экономии при покупке лекарств
Мясников отмечает доктор, что нередко фармацевт может продать серьезное лекарство в погоне за выручкой, либо под давлением не доверяющего врачу покупателя.
Обновлено вчера в 12:45
Авто
Lada C-Cross может стать конкурентом Renault Duster
Примером может стать Lada C-Cross, не приобретшая своей популярности, хотя ее разработка началась еще в 2006 году.
Обновлено в 01:07
Политика
В «Слуге народа» назвали число «условно пророссийских» депутатов Рады
Около 2% депутатов Верховной рады от партии «Слуга народа» имеют условно пророссийские взгляды, заявил будущий глава парламентской фракции Давид Арахамия 6 августа в эфире радио «Новая волна».
Обновлено в 00:31
Происшествия
Появилось видео массовой драки со стрельбой на рынке в Москве
Обновлено вчера в 17:58
Кино
В США составили рейтинг фильмов о Второй мировой войне
Обновлено в 02:26
Общество
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов
После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов. Об этом сообщает RZN.info со ссылкой на собственный источник.
Обновлено вчера в 09:27