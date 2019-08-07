Объем серых зарплат в России в 2018 году составил 13 трлн рублей, что соизмеримо с расходной частью федерального бюджета на тот период (16,8 трлн). В процентном соотношении скрытые доходы в прошлом году были на уровне 12,6% ВВП, оценили в Росстате.

с чего всё началось

В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей. Эту цифру можно сопоставить с расходной частью федерального бюджета, которая на тот период составляла 16,8 трлн рублей. Как отмечают в Росстате, это наименьший показатель за последние пять лет.

Политика Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа.

Футбол «Краснодар» проведет свой первый в истории матч в Лиге чемпионов Краснодар и Порту проведут в среду первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Общество Москвичей предупредили о ливнях и сильном ветре 9 августа Несмотря на относительно высокую температуру, которая ожидается в Москве в ближайшие дни, в пятницу, 9 августа, в столицу придут ливни и сильный ветер.

Происшествия Руководителей стрип-клубов заподозрили в организации проституции Полиция заподозрила директоров сети стриптиз-клубов в нескольких российских регионах в вовлечении сотрудниц в проституцию.

Общество Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.

Общество Четверть детей в России живут за чертой бедности Самый высокий процент бедности среди детей зафиксирован в многодетных семьях - 52,2%. "Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты", - пояснила изданию директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

Происшествия При взрыве в Кабуле погибли 18 человек, сообщили СМИ При взрыве в Кабуле погибли 18 человек, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник в силах безопасности.

Происшествия Российские туристы пострадали в ДТП в Турции ДТП случилось неподалеку от города Аланья, когда группа туристов ехала в сафари-тур в каньон Сападере.

Финансы ЦБ Китая опустил курс юаня к доллару еще на полпроцента Центробанк Китая опускает курс национальной валюты уже третий день подряд на фоне решения США с 1 сентября ввести новые пошлины на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов.

Общество Премьер Италии встал за диджейский пульт Политик появился там без охраны и вместе с другими отдыхающими устроил зажигательные танцы, а потом и вовсе встал за диджейский пульт.

Транспорт В Химках начнут проектировать транспортную развязку Началось проектирование транспортной развязки в городском округе Химки, которая будет создана по поручению президента РФ Владимира Путина на улице Репина для соединения старых и новых Химок, стоимость проектных работ составит 159 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе подмосковного минтранса.

Происшествия Галямину арестовали на 15 суток за участие в митинге 27 июля Суд признал мундепа виновной по ч.6.1, ст. 20.2 КоАП РФ за участие в несанкционированной акции 27 июля. Сама Галямина вину не признала.

Политика Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.

Происшествия В СК возбудили дело после взрыва машины в Магнитогорске Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва машины в Магнитогорске. Об этом говорится на сайте ведомства.

Культура Валентина Гафта госпитализировали с инсультом Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.

Политика Посол США в России Джон Хантсман объявил об отставке Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу прошение об отставке, сообщает издание The Hill.

Общество Жители России перечислили основные семейные нужды Жители России перечислили основные семейные нужды, чтобы жить нормально.

Политика Госдума может расследовать попытки вмешательства в выборы в РФ В Госдуме может быть создана рабочая группа для изучения материалов по вмешательству других стран во внутренние дела РФ.

Политика Канадская журналистка: западные СМИ игнорируют дело Вышинского Канадская журналистка Ева Барлетт заявила, что западные СМИ игнорируют дело руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.