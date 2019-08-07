Объем серых зарплат в России в 2018 году составил 13 трлн рублей, что соизмеримо с расходной частью федерального бюджета на тот период (16,8 трлн). В процентном соотношении скрытые доходы в прошлом году были на уровне 12,6% ВВП, оценили в Росстате.

с чего всё началось

Объем "серых" зарплат в России за 2018 год составил 13 трлн рублей – 12,6% ВВП. По данным Росстата, это минимальный показатель за последние пять лет. Россияне не верят в пенсионную систему и предпочитают заработок "здесь и сейчас", даже если он выдается "в конверте".

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Политика Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Происшествия Автобус с туристами попал в ДТП в Турции: шестеро россиян пострадали Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Генконсульство России в Анталье.

Общество Face, Icepeak и «Кровосток» выступят на митинге 10 августа, несмотря на запрет мэрии Организаторы митинга на проспекте Академика Сахарова, запланированного на 10 августа, столкнулись с давлением со стороны мэрии Москвы по поводу списка выступающих на мероприятии, сообщил в Facebook муниципальный депутат и журналист Илья Азар.

Авто Замечен прототип электрического седана BMW i4 Гибко адаптируемая платформа BMW CLAR станет основой полностью электрического седана, сообщается, что на ее основе можно использовать и бензиновые, и дизельные, и гибридные, а также полностью электрические силовые агрегаты.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $58 В последний раз цена нефти находилась ниже $58 долларов 8 января 2019 года.

Политика Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский вновь позвонил российскому лидеру Владимиру Путину.

Спорт Корейцы обвинили в расизме тренера женской сборной России по волейболу Федерация волейбола Южной Кореи обвинила тренера женской сборной России по волейболу Серджио Бузато в проявлении расизма.

Финансы Цены на золото достигли своего шестилетнего максимума Рост цены на золото продолжается на фоне развивающейся торговой войны между США и Китаем.

Футбол «Кристал Пэлас» попробует ещё раз подписать Чалова Спортивный журналист и комментатор Нобель Арустамян рассказал о попытке английского "Кристал Пэлас" подписать нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова.

Общество Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.

Общество Певца Токарева похоронят 9 августа Похороны российского и американского певца Вилли Токарева пройдут 9 августа.

Кино Новым президентом Американской академии киноискусств стал Дэвид Рубин Рубин сменил на посту главы академии режиссера Джона Бейли, который исполнял обязанности президента в течение двух лет.

Транспорт В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.

Здоровье Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.

Шоу-бизнес Андрей Разин опубликовал признание после встречи с мамой Ольги Бузовой Успех ребят повторяет сейчас Ольга Бузова. Не так давно Андрей Разин назвал Ольгу худшей певицей за всю историю человечества.

Политика Коломойский объяснил ненужность российского газа Украине По мнению олигарха, российский газ никогда не был нужен Украине, так как он не отличается от любого другого товара, который можно было бы купить в Европе.

Происшествия Автобус сбил насмерть двух человек на остановке в Долгопрудном В подмосковном городе Долгопрудный автобус въехал в остановку, где стояли несколько человек. Инцидент произошел на Лихачевском шоссе.

Политика Столтенберг заявил, что НАТО необходимо реагировать на усиление Китая Усиление и расширение влияния Китая в мире требует анализа и адекватного ответа НАТО.