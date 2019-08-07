Экономика

Объем «серых» зарплат в России превысил 13 трлн рублейГазета.Ru 06:53

Объем "серых" зарплат в России за 2018 год составил 13 трлн рублей – 12,6% ВВП. По данным Росстата, это минимальный показатель за последние пять лет. Россияне не верят в пенсионную систему и предпочитают заработок "здесь и сейчас", даже если он выдается "в конверте".
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с чего всё началось

Теневой вектор: объем серых зарплат в России превысил 13 трлн

Объем серых зарплат в России в 2018 году составил 13 трлн рублей, что соизмеримо с расходной частью федерального бюджета на тот период (16,8 трлн). В процентном соотношении скрытые доходы в прошлом году были на уровне 12,6% ВВП, оценили в Росстате.
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