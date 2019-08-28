Россия тратит на разработку и закупку оружия 70% военного бюджета, отмечал советник министра обороны Андрей Ильницкий. Несмотря на номинальный рост программы гособоронзаказа на 5–7% ежегодно, доля трат на вооружения от ВВП постепенно снижается. В 2017 году оборонные расходы составили около 3,3% ВВП.

с чего всё началось

Речь идет о вооружении длительного пользования и продуктах интеллектуальной собственности, сообщает РБК со ссылкой на Росстат. Это составляет почти 5,3% ВВП за указанный период. Россия увеличила финансирование секретных расходов на 5,8% по сравнению с 2016 году, когда было 4,59 триллиона рублей.

Объем «секретной» экономики РФ составил почти пять триллионов рублей

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