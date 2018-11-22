Экономика

Объем рынка продаж в соцсетях и мессенджерах превысил 500 млрд рублей
МИР 24
05:37

В России продажи товаров, которые проводятся через социальные сети, мессенджеры и онлайн-доски, за год – по март 2018 года – составили 591 млрд рублей. Об этом в пятницу пишет газета «Ведомости», со ссылкой на исследование портала «Яндекс.Касса» и агентство Data Insight.
МИР 2405:37
с чего всё началось

Мамы в декрете наторговали на полтриллиона

"Яндекс.Касса" и агентство Data Insight проанализировали продажи в социальных сетях, мессенджерах и на онлайн-досках объявлений за год – по март 2018 г. По их оценкам, через такие каналы в России продается товаров и услуг на 591 млрд руб. в год, а средний чек составляет 1500 руб. Всего за год на всех таких площадках состоялось около 394 млн сделок.
Ведомостивчера в 16:01

Подробнее о событии

Россияне торгуют в соцсетях на миллиарды рублей. Как развивается социальная коммерция

ТАСС08:50

Россияне наторговали в соцсетях и мессенджерах на сотни миллиардов рублей

Life.ru07:43

Россияне уходят в онлайн. Продажи через доски объявлений и соцсети достигли 600 млрд

NashGorod.ru07:49

Продажи в соцсетях и мессенджерах в России достигли почти 600 млрд рублей

Коммерсантъ03:16

Как устроены продажи в соцсетях и мессенджерах

Forbesвчера в 23:21

Исследование показало объём продаж по объявлениям в Сети

News.ruвчера в 21:26

Мамы в декрете наторговали на полтриллиона

Ведомостивчера в 16:01
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 13:03, Ашберн
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Цены на нефть марки Brent опустились ниже 59 долларов

Обновлено в 12:56
Энергетика

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Обновлено в 12:51
Экономика

Суд Киева отменил арест имущества «дочки» Сбербанка на Украине

Киевский апелляционный суд отменил решения частного исполнителя, которыми накладывался арест на все движимое и недвижимое имущество "дочки" Сбербанка на Украине.
Обновлено в 12:32
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Совет Федерации одобрил закон о налогах для самозанятых

Совет Федерации одобрил три закона о налогах для самозанятых граждан.
Обновлено в 12:38
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Первомайский»

Центробанк с 23 ноября отозвал лицензию у банка «Первомайский».
Обновлено в 12:00
Экономика

«Роснефть» подала иск против биржевого трейдера

«Роснефть» подала иск против биржевого трейдера.
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Экономика

ЦБ: ДОМ.РФ окажет финансовую помощь банку «Российский капитал»

Ранее сообщалось, что "Российский капитал" просит ДОМ.РФ докапитализировать банк на 22,9 млрд рублей.
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Финансы

Россельхозбанк попрощался с планами закончить год без убытка

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Обновлено в 10:11
Экономика

ФАС разрешила Сбербанку войти в правление New Stream Group

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила Сбербанку приобрести «золотую» привилегированную акцию кипрской компании Vikay Industrial, основного акционера группы компаний New Stream Group и Антипинского НПЗ, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:02
Экономика

Mail.Ru Group решила закрыть свой сервис сравнения цен

Лишняя площадка Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов отметил, что Mail.Ru Group в последнее время практически не поддерживала сервис сравнения цен, при том что трафик на площадке был "относительно неплохим".
Обновлено в 12:40
Экономика

Почему метод «альтернативной котельной» защищает от скачка цен

Тарифообразование по методу "альтернативной котельной" означает качественное и надежное теплоснабжение для потребителя, а для инвестора — стабильность, заявил Королев.
Обновлено в 12:36
Экономика

РБК: Роман Абрамович создаст фонд поддержки российского кинематографа

По информации источника, фонд уже в 2019 году сможет направить на производство отечественных фильмов до 1 млрд руб. Новая организация будет покрывать затраты продюсеров на финальной стадии проекта и окажет поддержку в размере от 20% до 50% бюджета картины.
Обновлено в 12:09
Экономика

Акционер ПИК Сергей Гордеев продал ТРЦ «Ривьера» фонду из Киргизии

Компания "Хорус" акционера группы ПИК Сергея Гордеева продала торгово-развлекательный комплекс "Ривьера" фонду KLS Eurasia Venture Fund, говорится в статье со ссылкой на источники.
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Экономика

Верховная рада под утро приняла бюджет Украины на 2019 год

Верховная рада Украины после долгих ночных дискуссий около 6 утра по местному времени приняла закон о государственном бюджете страны на 2019 год, сообщает «УНИАН».
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Экономика

В Перми рассказали о планах удвоить несырьевой экспорт

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