Финансы

Объем просроченных ипотечных кредитов вырос на 20%Коммерсантъ 00:59

Объем портфеля «плохих» ипотечных кредитов, просрочка по которым составляет более трех месяцев, в 2018 году вырос на 20% по сравнению с предыдущим годом, говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс».
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Исследование: россияне в 2018 году взяли рекордный объем ипотечных кредитов

Россияне в прошлом году взяли 576,5 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму в 1,3 триллиона рублей, что является новым историческим максимумом, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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