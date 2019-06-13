Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВПРБК вчера в 18:20

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Счетная палата РФ выявила более 2 тысяч нарушений в сфере государственных и корпоративных закупок в РФ на общую сумму 293,7 миллиарда рублей, говорится в отчете СП.

с чего всё началось

Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.

Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП

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