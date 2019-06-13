Экономика
Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВПРБК 18:20
Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
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Политика
На Сахалине стартовала кампания по выборам губернатора
Кампания по выборам губернатора Сахалинской области стартовала в День России, сообщила в четверг РИА Новости председатель облизбиркома Виктория Черкасова.
Обновлено в 21:03
Хоккей
О’Райли стал обладателем «Конн Смайт Трофи»
Хоккеист получил «Конн Смайт Трофи». Игрок стал первым с 1985 года, кто смог отличиться в 4 матчах финальной серии подряд.
Обновлено в 23:14
Экономика
Чубайс предложил ввести новый налог
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России «углеродный налог».
Обновлено в 22:25
Происшествия
На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ
"Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок", - говорится в тексте заявления.
Обновлено в 06:02
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено в 18:29
Политика
Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле
Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории Кремля.
Обновлено в 08:28
Экономика
Детское питание может попасть в список социально значимых товаров
Депутат Госдумы Василий Власов предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой внести детское питание в перечень социально значимых товаров первой необходимости, в отношении которых можно устанавливать предельно допустимые цены.
Обновлено в 22:14
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Международная ассоциация авиационного транспорта (IATA) опирается именно на базы совета США по географическим названиям, напоминает агентство "Интерфакс".
Обновлено в 22:50
Общество
Украденные в Хакасии киловатт-часы тянут на 342 миллиона
Как отмечают в хакасском филиале, именно представители малого и среднего бизнеса, которые подключены к распределительным сетям 0,4 - 10 киловатт-часов, чаще всего грешат безучетным потреблением энергии.
Обновлено в 22:13
Баскетбол
Баскетболист «Голден Стэйт» Дюрант перенёс операцию на ахилле
Баскетболист «Голден Стэйт» получил травму в пятом матче финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс».
Обновлено в 16:25
Шоу-бизнес
Дочь Алсу поделилась первыми кадрами со съемок своего дебютного клипа
В своем микроблоге в Instagram Микелла поделилась первыми кадрами со съемок.
Обновлено в 07:45
Политика
В Раде правление Зеленского назвали катастрофой
Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено в 22:33
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено в 17:11
Происшествия
В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей
Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие
Израильские военные перехватили ракету из сектора Газа
Всего за сутки (5 мая) по территории Израиля из сектора Газа было выпущено 430 ракет. Один человек погиб, еще несколько получили ранения.
Обновлено в 21:05
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева «вернулась» к Оскару Кучере
Обновлено в 16:44
Общество
Жителям Колымы разрешили ловить по две горбуши
Обновлено в 22:26
Происшествия
В МВД принято решение прекратить дело журналиста Ивана Голунова
Руководитель МВД Владимир Колокольцев заявил о том, что уголовное дело в отношении спецкора "Медузы" Ивана Голунова объявляется прекращенным, уведомляет ТАСС .
Обновлено вчера в 10:08
Политика
Россия может разместить станции ГЛОНАСС в Аргентине
Национальная комиссия по космической деятельности Аргентины предлагает России разместить несколько станций ГЛОНАСС на своей территории, заявил ответственный менеджер по кооперации с Москвой Станислав Макарчук.
Обновлено в 20:31
Шоу-бизнес
Опубликовано фото с возможной свадьбы Сергея Лазарева
Пользователи соцсетей обсуждают фото, на которой Лазарев запечатлен в образе жениха.
Обновлено в 21:33
Политика
Парубий подписал закон об импичменте президенту Украины
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект о полномочиях Временных следственных комиссий (ВСК), которые будут расследовать деятельность главы государства в случае возникновения вопроса о его импичменте.
Обновлено в 10:49
Технологии
С 2021 года российские вузы начнут выдавать электронные дипломы
Сегодня около 30% дипломов о высшем образовании в стране являются поддельными Российские вузы намерены начать выдавать электронные дипломы с 2021 года, сообщают "Известия" со ссылкой на министерство образования и науки РФ.
Обновлено в 21:27
Экономика
Медведев предсказал четырехдневную рабочую неделю
"Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта", - сказал Медведев, выступая на 108-й сессии Международной организации труда (МОТ).
Обновлено вчера в 07:30
Политика
Неизвестные взломали аккаунт Медведева в Twitter
Неизвестные взломали страницу премьер-министра России Дмитрия Медведева в Twitter. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.
Обновлено в 10:19
Здоровье
Названы привычки, которые могут вызвать рак
Ученые-онкологи из Соединенных Штатов Америки назвали несколько самых распространенных человеческих привычек, которые могут привести к появлению рака.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Обновлено в 08:55
Политика
Вика Цыганова пойдет на выборы в Госдуму
Обновлено в 21:44