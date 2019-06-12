Экономика
Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВПРБК 18:20
Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
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Политика
Дуда хотел бы, чтобы Россия была другом Польши
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что хотел бы, чтобы Россия была другом его страны.
Обновлено в 15:11
Происшествия
Вратарь ФК «Зенит» Лунев принес извинения за инцидент во Внуково
Вратарь санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев извинился за создание конфликтной ситуации в аэропорту Внуково.
Обновлено в 17:24
Финансы
Купюра 50 тысяч боливаров появилась в Венесуэле
Центральный банк Венесуэлы с 13 июня вводит в оборот три новые купюры номиналом в 10, 20 и 50 тысяч боливаров.
Обновлено в 19:15
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования на «Голос. Дети»
Специалисты подтвердили промежуточные выводы об использовании накрутки голосов.
Обновлено вчера в 08:06
Космос
Гигантский метеорит, запущенный с Нибиру, упал в районе японской Фукусимы – уфологи заявляют о начале уничтожения Земли
Уфологи заявляют о том, что в среду, 12 июня, гигантский метеорит, вероятно, по их мнению, заброшенный на Землю инопланетянами с Нибиру, упал на Японию, в опасной близости от Фукусимы, где находится АЭС.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог
Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.
Обновлено в 17:37
Кино
Валерия Гай Германика привезла на «Кинотавр» свой новый фильм
Режиссер Валерия Гай Германика представила во вторник свой фильм "Мысленный волк" в основном конкурсе российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
В Москве массово минируют парки и станции метро
Представитель экстренных служб проинформировал о проверке, которая проводится после поступления сообщений о минировании 12 станций метро и 11 парков.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Навального задержали на акции в центре Москвы
В столичном ГУ МВД сообщили, что в ходе не согласованной мэрией акции в центре Москвы задержано более 200 человек.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие
Израиль вводит морскую блокаду сектора Газа
Власти Израиля объявили о закрытии рыболовной зоны сектора Газа. Об этом сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Авихай Эдри.
Обновлено в 16:41
Здоровье
Названы четыре «невредные» привычки, которые могут вызвать рак
Помимо пристрастия к алкоголю и курению и других давно признанных вредными привычек, есть и менее безобидные на первый взгляд пристрастия, которые могут стать причиной возникновения онкозаболеваний.
Обновлено в 06:57
Политика
В Луганске развернули самую большую копию российского паспорта
Самую большую копию паспорта Российской Федерации развернули на главной площади в Луганске в рамках флешмоба, посвященного Дню России, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:36
Кино
Книга о Чернобыле удостоена премии в Лондоне
Премии лондонского центра русского языка и культуры Пушкинский дом удостоена книга историка Сергея Плохия о Чернобыле.
Обновлено в 19:13
Общество
WSJ: Цукерберг мог быть лично причастен к проблемам Facebook с защитой личных данных
Сведения, содержащиеся в электронных письмах руководства компании Facebook, свидетельствуют о том, что глава компании Марк Цукерберг мог иметь прямое отношение к проблемам с защитой личной информации пользователей соцсети.
Обновлено в 17:47
Здоровье
Названы самые странные и редкие болезни
Недуг встречается у 1 из 5 человек.В 2002 году медики открыли «Моргеллонову болезнь», при которой на теле появляются зудящие язвы, а человек ощущает под кожей двигающихся насекомых.
Обновлено в 09:55
Единоборства
Хабиб и Порье провели дуэль взглядов
Сегодня в Лондоне состоялась первая пресс-конференция перед боем российского чемпиона абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:17
Политика
Пушков отреагировал на заявление Климкина про Россию и ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина в отношении возвращения России в ПАСЕ.
Обновлено в 17:46
Футбол
Хольмен покинул московское «Динамо»
Обновлено в 14:27
Общество
Около 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России
Около 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России в городах страны, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 16:36
Технологии
«Цифра» против «липы»: вузы начнут выдавать электронные дипломы
К 2021 году российские вузы планируют начать выдачу выпускникам цифровых документов об образовании.
Обновлено в 17:01
Происшествия
На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ
"Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок", - говорится в тексте заявления.
Обновлено в 06:02
Общество
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла
Вулкан Ключевской, активизировавшийся на Камчатке, выбросил столб пепла на высоту 5 км над уровнем моря, сообщает в среду Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
Обновлено вчера в 20:39
Авто
«Самый быстрый в мире автодом» продали на eBay
Обновлено в 12:04
Шоу-бизнес
Елена Корикова показала фигуру в бикини
Елена Корикова, отдыхая на побережье Черногории, опубликовала снимок, продемонстрировав фигуру в бикини.
Обновлено в 11:23
Общество
Алкоголь и сигареты могут начать продавать только в спецмагазинах
В Министерстве здравоохранения России поддержали идею о продаже спиртных напитков и табачных изделий только в специализированных магазинах.
Обновлено в 18:49
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
Украинская армия вплотную приблизилась к Донецку
Обновлено в 13:50
Здоровье
Названы 4 продукта, которые негативно «отражаются» на лице
Эксперты по уходу за кожей перечислили четыре продукта, которые вскоре после употребления их в пищу отражаются на лице не лучшим образом - это алкогольные напитки, молоко и молочные продукты, а также сахар и продукты, в которых содержится глютен.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
Минобороны начало работы над техническим заданием на новый авианосец
Министерство обороны России начало работы по формированию тактико-технического задания (ТТЗ) на перспективный российский атомный авианосец.
Обновлено в 19:08