Экономика
Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВПРБК вчера в 18:20
Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Счетная палата РФ выявила более 2 тысяч нарушений в сфере государственных и корпоративных закупок в РФ на общую сумму 293,7 миллиарда рублей, говорится в отчете СП.РИА Новостивчера в 17:30
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Госзакупки на общую сумму 293,7 млрд рублей в 2018 году были осуществлены с нарушениями
Коммерсантъвчера в 22:51
75% нарушений в госзакупках в 2018 году пришлись на обоснование начальной цены контракта
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