Экономика

Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВПРБК вчера в 18:20

Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Госзакупки на общую сумму 293,7 млрд рублей в 2018 году были осуществлены с нарушениями

Коммерсантъвчера в 22:51

Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП

РБКвчера в 18:20

СП: Корпоративные закупки на 7% ВВП в РФ в 2018 г были проведены непублично

ПРАЙМвчера в 17:17

Счетная палата выявила в 2018 году непубличные корпоративные закупки на 7,5 трлн рублей

ТАССвчера в 18:49

75% нарушений в госзакупках в 2018 году пришлись на обоснование начальной цены контракта

Интерфаксвчера в 17:25

Счетная палата нашла нарушения на 293,7 млрд рублей в сфере госзакупок

Росбалтвчера в 17:59

Закупки по-прежнему непрозрачны и проводятся без конкуренции

Ведомостивчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 05:38, Ашберн
Игры

Транссексуалы в Cyberpunk 2077: что думают разработчики?

Геймеры тут же обвинили разработчиков из CD Projekt RED в издевательстве над транссексуалами и потребовали убрать изображение из игры.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Один из танкеров, атакованных в Оманском заливе, затонул

Обновлено в 05:03
Происшествия

В Подмосковье протестующие против свалки перекрывали дорогу

В Ликино-Дулево Московской области активисты перекрыли Московское большое кольцо — трассу А-108 — в знак протеста против вырубки леса для проезда мусоровозов к свалке.
Обновлено в 03:42
Футбол

«МЮ» сыграет с «Челси» в первом туре нового сезона АПЛ

В первом туре, который пройдет с 9 по 11 августа, будут сыграны следующие матчи: «Ливерпуль» — «Норвич» «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» «Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед» «Бернли» — «Саутгемптон» «Кристал Пэлас» — «Эвертон» «Лестер» — «Вулверхэмптон» «Уотфорд» — «Брайтон» «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» «Ньюкасл» — «Арсенал» «Манчестер Юнайтед» — «Челси» Последний тур намечен на 17 мая 2020 года.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Кубанская прокуратура установила личность «воскресшего» Цапка

Обновлено в 04:37
Здоровье

Названы опасные последствия привычки пить кофе

Обновлено в 00:58
Политика

В Белоруссии намерены лишать свободы за публичную реабилитацию нацизма

Депутаты нижней палаты парламента Белоруссии (Палаты представителей) на заседании в четверг приняли во втором чтении поправки в законодательство, которыми предусмотрено до пяти лет лишения свободы за публичную реабилитацию нацизма, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:45
Общество

Кот Бари Алибасова пропал из квартиры продюсера

Обновлено вчера в 06:44
Политика

Путин назвал ШОС серьезной и многоплановой организацией

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир» назвал Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) серьезной и многоплановой организацией.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве

Обновлено вчера в 14:03
Технологии

«Тинькофф» запустил голосового помощника по имени Олег

"Тинькофф" запустил голосового помощника в сфере финансов и lifestyle-услуг по имени Олег. Об этом говорится в пресс-релизе банка.
Обновлено в 04:49
Общество

ГИБДД вводит новый тест на опьянение

Обновлено в 03:32
Технологии

Работу своего VPN в России прекратит антивирус Avast

Специализирующаяся на разработке антивирусного программного обеспечения компания Avast заявила о прекращении работы в России своего сервиса VPN.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Обвиняемого в угоне самолета Сургут-Москва признали невменяемым

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о захвате пассажирского самолета Сургут-Москва.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес

«Нанайцы» переругались из-за наследства Бари Алибасова

Обновлено в 04:00
Происшествия

В Санкт-Петербурге жителей дома эвакуировали из-за трещин в здании

Вечером в среду, 12 июня, в Санкт-Петербурге спасатели эвакуировали жителей многоквартирного дома, расположенного на улице Выборгской, из-за трещин, появившихся в жилом здании.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия

Бари Алибасов остается в реанимации

Обновлено в 03:14
Экономика

Чубайс предложил ввести в России углеродный налог

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог для стимулирования промышленных компаний к снижению выбросов.
Обновлено в 00:08
Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Экономика

Больше половины россиян покупают товары только по акции

Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие

Выстрелы Амура: новейшие танки Т-80 отправились на Дальний Восток

Впервые на Дальнем Востоке появились «реактивные» танки Т-80БВМ: полностью модернизированные машины поступили на вооружение 38-й бригады.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн

Всероссийский опрос проводился в мае, в нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.
Обновлено в 03:29
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Общество

Роспотребнадзор назвал признаки опасных интернет-магазинов

Специалисты Роспотребнадзора составили признаки потенциально опасных интернет-магазинов, где вместо честных продавцов могут скрываться мошенники.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Жена Мамаева приедет в суд с детьми

Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана приехала в суд с детьми, сообщает Sport24.
Обновлено в 04:47
Общество

В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки

Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.
Обновлено в 02:30
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv

Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие

Украинский Генштаб отказался от прохода через Керченский пролив

Украина пока не собирается устраивать новый проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 04:22
Культура

Партия «Коммунисты России» потребовала запретить сериал «Чернобыль»

Партия «Коммунисты России» потребовала ограничить доступ к рейтинговому американскому сериалу «Чернобыль», сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 05:34
Авто

Обновленный Mercedes-Benz GLS показал свои возможности на бездорожье

В качестве примера можно привести систему E-Active Body Control, которая уже задействована в новом Mercedes-Benz GLE.
Обновлено в 02:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное