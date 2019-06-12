Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВПРБК вчера в 18:20

Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.

Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП

Игры Транссексуалы в Cyberpunk 2077: что думают разработчики? Геймеры тут же обвинили разработчиков из CD Projekt RED в издевательстве над транссексуалами и потребовали убрать изображение из игры.

Происшествия В Подмосковье протестующие против свалки перекрывали дорогу В Ликино-Дулево Московской области активисты перекрыли Московское большое кольцо — трассу А-108 — в знак протеста против вырубки леса для проезда мусоровозов к свалке.

Футбол «МЮ» сыграет с «Челси» в первом туре нового сезона АПЛ В первом туре, который пройдет с 9 по 11 августа, будут сыграны следующие матчи: «Ливерпуль» — «Норвич» «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» «Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед» «Бернли» — «Саутгемптон» «Кристал Пэлас» — «Эвертон» «Лестер» — «Вулверхэмптон» «Уотфорд» — «Брайтон» «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» «Ньюкасл» — «Арсенал» «Манчестер Юнайтед» — «Челси» Последний тур намечен на 17 мая 2020 года.

Политика В Белоруссии намерены лишать свободы за публичную реабилитацию нацизма Депутаты нижней палаты парламента Белоруссии (Палаты представителей) на заседании в четверг приняли во втором чтении поправки в законодательство, которыми предусмотрено до пяти лет лишения свободы за публичную реабилитацию нацизма, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Путин назвал ШОС серьезной и многоплановой организацией Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир» назвал Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) серьезной и многоплановой организацией.

Технологии «Тинькофф» запустил голосового помощника по имени Олег "Тинькофф" запустил голосового помощника в сфере финансов и lifestyle-услуг по имени Олег. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

Технологии Работу своего VPN в России прекратит антивирус Avast Специализирующаяся на разработке антивирусного программного обеспечения компания Avast заявила о прекращении работы в России своего сервиса VPN.

Происшествия Обвиняемого в угоне самолета Сургут-Москва признали невменяемым Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о захвате пассажирского самолета Сургут-Москва.

Происшествия В Санкт-Петербурге жителей дома эвакуировали из-за трещин в здании Вечером в среду, 12 июня, в Санкт-Петербурге спасатели эвакуировали жителей многоквартирного дома, расположенного на улице Выборгской, из-за трещин, появившихся в жилом здании.

Экономика Чубайс предложил ввести в России углеродный налог Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог для стимулирования промышленных компаний к снижению выбросов.

Экономика Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.

Экономика Больше половины россиян покупают товары только по акции Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.

Общество Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн Всероссийский опрос проводился в мае, в нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Происшествия 26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".

Общество Роспотребнадзор назвал признаки опасных интернет-магазинов Специалисты Роспотребнадзора составили признаки потенциально опасных интернет-магазинов, где вместо честных продавцов могут скрываться мошенники.

Происшествия Жена Мамаева приедет в суд с детьми Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана приехала в суд с детьми, сообщает Sport24.

Общество В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.

Политика Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.

Армия и оружие Украинский Генштаб отказался от прохода через Керченский пролив Украина пока не собирается устраивать новый проход военных кораблей через Керченский пролив.