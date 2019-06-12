Экономика

Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВПРБК вчера в 18:20

Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
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Госзакупки на общую сумму 293,7 млрд рублей в 2018 году были осуществлены с нарушениями

Коммерсантъвчера в 22:51

Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП

РБКвчера в 18:20

Закупки по-прежнему непрозрачны и проводятся без конкуренции

Ведомостивчера в 17:00

Счетная палата выявила в 2018 году непубличные корпоративные закупки на 7,5 трлн рублей

ТАССвчера в 18:49

75% нарушений в госзакупках в 2018 году пришлись на обоснование начальной цены контракта

Интерфаксвчера в 17:25

Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублей

Известиявчера в 17:01

Счетная палата нашла нарушения на 293,7 млрд рублей в сфере госзакупок

Росбалтвчера в 17:59
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Экономика

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"Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта", - сказал Медведев, выступая на 108-й сессии Международной организации труда (МОТ).
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Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир» назвал Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) серьезной и многоплановой организацией.
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Kia снова показала кроссовер Seltos на видео

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Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на территории завода "Красный выборжец" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
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Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях

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