Финансы
Объем наличных денег в России за 2018 год увеличился на 8,1%ТАСС 06:08
Объем наличных денег в РФ в обращении за 2018 год увеличился на 775,2 млрд руб. (на 8,1%) и на 1 января 2019 года составил 10,3 трлн рублей. Об этом говорится в материалах ЦБ РФ, опубликованных на официальном сайте.
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Политика
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Наука
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Представитель шести акционеров подмосковного ЗАО «Совхоз имени Ленина» заявил в арбитражном суде Московской области об увеличении суммы исковых требований к Павлу Грудинину с 1,1 млрд до 2,1 млрд рублей.
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Автомобили Aurus (седаны и лимузин) привезли на тесты в Ноябрьск — второй по численности город Ямало-Ненецкого автономного округа России, сообщил мимоходом телеканал «Россия-24» во время рассказа о прогнозе погоды.
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Набиуллина рассказала об угрозах роста потребкредитования
ЦБ в значительной степени связывал рост портфеля с увеличением ипотечных кредитов и необеспеченных потребительских ссуд.
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Космос
Запуск «Союза» со спутниками OneWeb отложили из-за проблем с ракетой
Запуск ракеты-носителя "Союз" со спутниками связи OneWeb перенесен из-за проблем с ракетой, сообщил в Twitter основатель проекта Грег Уайлер.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Дочь арестованной активистки «Открытой России» умерла в реанимации
В реанимации скончалась дочь активистки «Открытой России» (ОР) Анастасии Шевченко, сообщил РБК председатель движения Андрей Пивоваров и подтвердила пресс-секретарь ОР Наталья Грязневич.
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Авто
Новый внедорожник KIA Mohave готовится к дебюту
Компания KIA готовит к премьере новое поколение кроссовера Mohave. На днях первые тестовые автомобили вышли на зимние дорожные испытания.
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Лжепродавцы картошки обокрали квартиру эксперта «Битвы экстрасенсов»
В столице неизвестные обокрали квартиру одного из экспертов телешоу "Битва экстрасенсов", сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Под питерским «мостом глупости» застряли сразу два грузовика
Под "мостом глупости" в Санкт-Петербурге снова застряли две машины.
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