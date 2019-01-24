Финансы
Объем кредитования россиян в 2018 году увеличился на 46%Коммерсантъ 02:28
Объединенное кредитное бюро (ОКБ) сообщило, что в 2018 году российские банки выдали гражданам 37,41 млн кредитов, общий объем которых превышает 8,61 трлн руб. "В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 18%, при этом объемы кредитования увеличились на 46 %", — приводит "РИА Новости" сообщение ОКБ.
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