Экономика

Объем кредитования граждан РФ в январе увеличился на 19%ПРАЙМ 01:03

Банки РФ в январе 2019 года выдали гражданам 2,58 миллиона кредитов, что на 5% больше, чем годом ранее, при этом объем кредитования увеличился на 19% и составил 550,61 миллиарда рублей, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
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Объемы кредитования в РФ выросли на 19% в январе

TatCenter03:47

Более 2,5 млн кредитов оформили россияне в начале года

Zaim.com03:41

Объем кредитования граждан РФ в январе увеличился на 19%

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Закредитованность россиян подскочила в январе на 20%

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Объем кредитования россиян увеличился на 19%

ФАН01:24

Россияне продолжают брать кредиты рекордными темпами

Общественная служба новостей02:58

Объемы кредитования россиян в январе 2019 года увеличились

ТАСС00:51
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 13:00, Ашберн
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