Объем хищений с платежных карт увеличился на 43.6%АБН вчера в 06:16

с чего всё началось

Объем похищенных с платежных карт денежных средств увеличился на 43,6% по сравнению с 2017 годом и составил 1.38 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России. В сообщении отмечается, что Банк России выявил более 40 тысяч несанкционированных операций общим объемом в 1.38 млрд. рублей.

Объем хищений с платежных карт увеличился на 43.6%

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