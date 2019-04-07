Экономика
Объем грузовой базы Севморпути к 2024 году составит более 80 млн тоннRambler News Service 09:57
Объем грузовой базы Севморпути к 2024 году может составить более 80 млн т, сказал в интервью «Российской газете» министр экологии и природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин.
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80 млн тонн: Озвучен потенциальный объем грузовой базы Севморпути к 2024 году
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