Экономика

Объем грузовой базы Севморпути к 2024 году составит более 80 млн тоннRambler News Service 09:57

Объем грузовой базы Севморпути к 2024 году может составить более 80 млн т, сказал в интервью «Российской газете» министр экологии и природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин.
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80 млн тонн: Озвучен потенциальный объем грузовой базы Севморпути к 2024 году

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Объем грузовой базы Севморпути к 2024 году составит более 80 млн тонн

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Российский государственный и политический деятель. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа.
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