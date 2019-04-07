Экономика

Объем грузовой базы Севморпути к 2024 году превысит 80 млн тоннРоссийская газета 03:38

Безусловно, компаниям надо помогать в Арктике, нужно будет давать государственные льготы, как это было сделано на проекте "Ямал СПГ" в части разгрузки налогов.
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80 млн тонн: Озвучен потенциальный объем грузовой базы Севморпути к 2024 году

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Объем грузовой базы Севморпути к 2024 году составит более 80 млн тонн

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Грузовой потенциал Севморпути к 2024 году достигнет 80 млн тонн

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В понедельник, 8 апреля, в латвийской Лиепае пройдет мероприятие, посвященное памяти десяти погибших летчиков Соединенных Штатов Америки, самолет которых был сбит 8 апреля 1950 года военно-воздушными силами Советского Союза.
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Судьи засчитали гол Никиты Гусева после длительного видеопросмотра

СКА принимает ЦСКА в шестом матче финальной серии Западной конференции КХЛ. Идет третий период, СКА ведет со счетом 3:2.
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Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

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Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился мыслями о ничьей с «Локомотивом» (1:1). – Нам не повезло. Заработали одно очко вместо трех.
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Армия и оружие

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На морское побережье Румынии выбросило 100 кг кокаина

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Обновлено вчера в 23:36
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Авиация Хафтара разбомбила военный аэродром к югу от Триполи

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Кандидатуры министров президенту предлагает председатель правительства.
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Facebook рассматривает возможность прокладки подводного оптоволоконного кабеля вокруг Африки.
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Экс-глава министерства обороны Украины, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко по окончании встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в качестве главы государства.
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Сообщается, что стрельба произошла в субботу во время семейного праздника около 18.25 по местному времени (02.25 мск четверг) в районе Вест Инглвуд, в результате были ранены 6 человек, в том числе два ребенка.
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В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога

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В Архангельской области снова прошли митинги против ввоза московских отходов Более полугода жители Архангельской области протестуют против строительства полигона на станции Шиес, который предполагается использовать для захоронения мусора из Москвы.
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Дмитрий Николаевич Кобылкин
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа.
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Арктика
Единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. Южная граница Арктики совпадает с южной границей зоны тундры. Площадь - около 27 млн км²; иногда Арктику ограничивают с юга Северным полярным кругом, в этом случае её площадь составляет 21 млн км².
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