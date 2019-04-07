Экономика
Объем грузовой базы Севморпути к 2024 году превысит 80 млн тоннРоссийская газета 03:38
Безусловно, компаниям надо помогать в Арктике, нужно будет давать государственные льготы, как это было сделано на проекте "Ямал СПГ" в части разгрузки налогов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
80 млн тонн: Озвучен потенциальный объем грузовой базы Севморпути к 2024 году
Бизнес-новости в Кирове15:04
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 16:00, Ашберн
Происшествия
Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде
Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Чистых прудов, предположительно, с наркотиками были задержаны двое британцев.
Обновлено в 11:18
Политика
Порошенко назначил дату дебатов с Зеленским
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет 14 апреля кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на стадионе "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов, также пригласил зрителей и все телеканалы.
Обновлено в 12:33
Гаджеты
Мобильная видеокарта GeForce GTX 1650 будет на 24% быстрее GTX 1050 Ti
В Сеть уже попадали результаты тестирования GTX 1650 в Final Fantasy XV, но они показывали разную производительность.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Актрису Аллу Демидову госпитализировали
Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".
Обновлено в 12:34
Политика
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 15:46
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Политика
Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине
Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
В Лиепае воздадут почести сбитым американцам-нарушителям
В понедельник, 8 апреля, в латвийской Лиепае пройдет мероприятие, посвященное памяти десяти погибших летчиков Соединенных Штатов Америки, самолет которых был сбит 8 апреля 1950 года военно-воздушными силами Советского Союза.
Обновлено в 02:51
Хоккей
Судьи засчитали гол Никиты Гусева после длительного видеопросмотра
СКА принимает ЦСКА в шестом матче финальной серии Западной конференции КХЛ. Идет третий период, СКА ведет со счетом 3:2.
Обновлено в 12:20
Общество
В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено в 05:27
Футбол
Ярослав Ракицкий: «Не повезло, заработали одно очко вместо трех»
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился мыслями о ничьей с «Локомотивом» (1:1). – Нам не повезло. Заработали одно очко вместо трех.
Обновлено в 14:21
Происшествия
Пропавшую в Ростове школьницу нашли на пути в Саратов
Обновлено в 15:30
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 сняли на видео
Видео испытаний боевой машины на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом опубликовал телеканал "Звезда".
Обновлено в 15:35
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Происшествия
На морское побережье Румынии выбросило 100 кг кокаина
В Румынии на побережье Черного моря выбросило несколько десятков пакетов с кокаином. Об этом 6 апреля сообщил портал «Страна.ua».
Обновлено вчера в 23:36
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено в 14:46
Здоровье
Названы пять снижающих давление продуктов
Обновлено в 04:48
Футбол
Диего Коста получил красную карточку за оскорбление судьи
Обновлено вчера в 17:55
Шоу-бизнес
Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов
Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
Обновлено в 08:52
Политика
Володин предложил Госдуме участвовать в назначении министров
Кандидатуры министров президенту предлагает председатель правительства.
Обновлено вчера в 09:17
Технологии
WSJ: Facebook рассчитывает проложить подводный кабель вокруг Африки
Facebook рассматривает возможность прокладки подводного оптоволоконного кабеля вокруг Африки.
Обновлено в 13:21
Политика
Гриценко считает, что Зеленский не готов к президентству
Экс-глава министерства обороны Украины, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко по окончании встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в качестве главы государства.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Чикаго не менее шести человек пострадали при стрельбе
Сообщается, что стрельба произошла в субботу во время семейного праздника около 18.25 по местному времени (02.25 мск четверг) в районе Вест Инглвуд, в результате были ранены 6 человек, в том числе два ребенка.
Обновлено в 01:43
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Обновлено в 07:03
Политика
МИД Венгрии вызвал посла Украины
Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в ведомство для разбирательств. Хунор ездит по миру с румынским дипломатическим паспортом.
Обновлено в 09:27
Общество
В Архангельской области снова прошли митинги против ввоза московских отходов
В Архангельской области снова прошли митинги против ввоза московских отходов Более полугода жители Архангельской области протестуют против строительства полигона на станции Шиес, который предполагается использовать для захоронения мусора из Москвы.
Обновлено в 13:02
Хоккей
НХЛ снова выпишет Войнову дисквалификацию на длительный срок
Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует повторно дисквалифицировать российского защитника Вячеслава Войнова на длительный срок, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:24