Экономика

Объем грузовой базы Севморпути к 2024 году превысит 80 млн тоннРоссийская газета 03:38

Безусловно, компаниям надо помогать в Арктике, нужно будет давать государственные льготы, как это было сделано на проекте "Ямал СПГ" в части разгрузки налогов.
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Объем грузовой базы Севморпути к 2024 году составит более 80 млн тонн

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Объем перевезенных по Севморпути грузов вырастет в 2,5 раза — Минэкологии

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Российский государственный и политический деятель. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа.
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Арктика
Единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. Южная граница Арктики совпадает с южной границей зоны тундры. Площадь - около 27 млн км²; иногда Арктику ограничивают с юга Северным полярным кругом, в этом случае её площадь составляет 21 млн км².
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