Экономика
Объем грузовой базы Севморпути к 2024 году превысит 80 млн тоннРоссийская газета 03:38
Безусловно, компаниям надо помогать в Арктике, нужно будет давать государственные льготы, как это было сделано на проекте "Ямал СПГ" в части разгрузки налогов.
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Происшествия
Ставропольская полиция задержала осквернивших мемориал «Родина-мать»
В Ставропольском крае сотрудники правоохранительных органов задержали людей, которые осквернили мемориал "Родина-мать".
Обновлено в 07:34
Общество
ПФР рассказал о способах узнать полный размер пенсии
По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Хоккей
«Авангард» проиграл «Салавату Юлаеву» в пятом матче финала Востока
В Балашихе завершился хоккейный матч между омским «Авангардом» и уфимским «Салаватом Юлаевым».
Обновлено вчера в 13:55
Транспорт
Для автомобилистов придумали два новых налога
Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связывают с тем, что ранее Минтранс РФ рассматривал возможность заменить транспортный налог экологическим.
Обновлено в 02:05
Политика
Порошенко заявил об угрозе Украины «откатиться под имперскую Россию»
Действующий президент Украины, кандидат на пост главы государства Петр Порошенко заявил, что стране нужен сильный лидер для продвижения «к свободной Европе», поскольку иначе есть угроза «откатиться под имперскую Россию».
Обновлено в 05:48
Происшествия
Задержанные в Египте российские студенты объявили голодовку
Находящиеся в тюрьме Каира студенты из Ингушетии объявили голодовку, они требуют освобождения в связи с тем, что им так и не предъявили четких обвинений.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет
В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет. Подсчеты Росстата приводит РБК.
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 6 апреля 2019 года в 8.33 по всемирному времени (в 11.33 по московскому) в Каспийском море, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Обновлено вчера в 08:12
Авто
Китайская модель устроила фотосессию с российской Lada 4x4
Фотосессия с российским внедорожником Lada 4x4 украсила один из разделов популярного в Китае автопортала Auto.News18a.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
Военная авиация ПНА Ливии нанесла удары по позициям армии Хафтара
Военная авиация правительства национального согласия (ПНА) Ливии нанесла очередные авиаудары по позициям сил Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифы Хафтара.
Обновлено в 08:16
Происшествия
«Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец»
Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 01:00
Футбол
«Локомотив» — «Зенит»: аналитики назвали фаворита матча 22-го тура РПЛ
Букмекеры оценили шансы «Локомотива» и «Зенита» в матче 22-го тура чемпионата России. Встреча состоится 7 апреля, начало — в 19:00 мск.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Росгвардии сообщили о задержании иностранца с наркотиками в Москве
Росгвардия в воскресенье подтвердила задержание в Москве иностранного гражданина с наркотиками.
Обновлено в 07:40
Общество
Познер раскритиковал советскую школу
Телеведущий Владимир Познер раскритиковал советскую школу, заявив, что система образования в СССР воспитывала «одинаково думающих, одинаково действующих людей».
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии
Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Украинского посла вызвали в МИД Венгрии
МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Любовь Непол, после того как Киев отказал во въезде в страну главе Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунору Келемену, сообщило агентство Agerpres.
Обновлено в 00:05
Общество
Во ФСИН попросили не осуждать геев и пообещали сохранить йогу в СИЗО
Замглавы ФСИН Валерий Максименко выступил против предложения отменить занятия йогой в СИЗО.
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес
Самбурская рассталась с любимым человеком
Другие начали гадать, с кем же могла расстаться Самбурская.
Обновлено вчера в 23:21
Музыка
Полина Гагарина нашла «китайского Брэдли Купера»
Обновлено в 00:51
Здоровье
Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни
Министерство здравоохранения России назвало основные факторы риска, которые человеку необходимо самому контролировать для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Протестующие забросали яйцами полицейских в Белграде
В Сербии протестующие забросали сотрудников полиции яйцами. Об этом сообщает вице-премьер и глава МВД страны Небойша Стефанович в твиттере.
Обновлено в 02:20
Футбол
«Ротор» минимально обыграл «Балтику»
"Ротор" принимал "Балтику" и открыл счет на 47-й минуте, когда точный удар получился у Мухаммада Султонова.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Появилось видео пожара на парковке дома в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео пожара на парковке жилого дома на Ленинградском шоссе в Москве.
Обновлено в 03:40
Происшествия
В Париже в жилом доме произошел мощный взрыв
Обновлено вчера в 18:20
Общество
В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено в 05:27
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Валерия Золотухина
В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53