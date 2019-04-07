Экономика

Объем грузовой базы Севморпути к 2024 году превысит 80 млн тоннРоссийская газета 03:38

Безусловно, компаниям надо помогать в Арктике, нужно будет давать государственные льготы, как это было сделано на проекте "Ямал СПГ" в части разгрузки налогов.
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Объем перевезенных по Севморпути грузов вырастет в 2,5 раза — Минэкологии

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Объем грузовой базы Севморпути к 2024 году превысит 80 млн тонн

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Дмитрий Николаевич Кобылкин
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа.
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