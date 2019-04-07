Экономика
Объем грузовой базы Севморпути к 2024 году превысит 80 млн тоннРоссийская газета 03:38
Безусловно, компаниям надо помогать в Арктике, нужно будет давать государственные льготы, как это было сделано на проекте "Ямал СПГ" в части разгрузки налогов.
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Сразу забили, «Спартак» чуть подсдулся. Потом они начали догонять, но было уже поздно.
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"Самый дорогой борщ в России готовят жители Сахалина, самый дешевый - жители Пензы", - цитирует пресс-релиз РИА Новости.
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Обновлено в 07:31
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Владелец «Краснодара» объяснил причину разрыва контракта с Мамаевым
Причину расторжения контракта с находящимся под арестом футболистом Павлом Мамаевым объяснил владелец клуба «Краснодар».
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Соловьёв выгнал из студии польского политолога
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В Совфеде ответили на призыв G7 к России вернуться к выполнению ДРСМД
В субботу, 6 апреля, страны-учасницы G7 обратились к Москве с призывом возобновить соблюдение условий Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
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