Энергетика
Объем грузовой базы Севморпути к 2024 году превысит 80 млн тоннРоссийская газета 03:38
Безусловно, компаниям надо помогать в Арктике, нужно будет давать государственные льготы, как это было сделано на проекте "Ямал СПГ" в части разгрузки налогов.
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