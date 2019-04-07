Экономика
Объем грузовой базы Севморпути к 2024 году превысит 80 млн тоннРоссийская газета 03:38
Безусловно, компаниям надо помогать в Арктике, нужно будет давать государственные льготы, как это было сделано на проекте "Ямал СПГ" в части разгрузки налогов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 05:24, Ашберн
Происшествия
В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании
О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Валерия Золотухина
В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Общество
В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии
По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Гаджеты
Студенты обманули Apple почти на 1 млн долларов
Двое китайских студентов обманули компанию Apple почти на 1 млн долларов – они обменивали поддельные iPhone на настоящие, после чего их продавали.
Обновлено вчера в 10:08
Футбол
Спартак — ЦСКА 0:2
Футболисты московского «Спартака» проиграли столичному ЦСКА в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 13:55
Здоровье
В России появится новая медицинская специализация
С 2020 года в России появятся врачи реабилитационной и физической медицины.
Обновлено в 01:02
Политика
Супруга Порошенко скрыла, что родилась на ядерном полигоне
Обновлено в 03:14
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Что будет, если каждый день в свой рацион вводить куриное яйцо, выяснили специалисты Китая и Великобритании, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Религия
Православные встречают Благовещение
В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено вчера в 07:55
Энергетика
Нефтяники и правительство продлили соглашение о заморозке цен
Соглашение о заморозке цен на бензин между правительством и нефтяными компаниями подписано, оно будут действовать до июля.
Обновлено 05 апреля в 11:07
Политика
Медведев отверг предложенные Володиным изменения Конституции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:42
Политика
Посла Украины вызвали в МИД Венгрии
Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену.
Обновлено вчера в 19:34
Шоу-бизнес
Ирина Салтыкова призналась, что выпивала перед выступлениями
Исполнительница хита «Серые глаза» вспомнила о том, как в середине 90-х боялась выходить на сцену, поэтому для храбрости выпивала рюмку водки.
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Гарик Харламов высмеял «интрижку» Собчак и Богомолова в песне
Оказалось, что песня артиста была посвящена роману ведущей Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено вчера в 13:15
Политика
Порошенко заявил, что украинцам не нужен президент-слабак
Украина может очень быстро продвинуться к свободной Европе, но существует и угроза "откатиться под имперскую Россию".
Обновлено в 04:56
Финансы
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года
Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет
В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет. Подсчеты Росстата приводит РБК.
Обновлено вчера в 04:30
Важное за сутки
Названы снижающие давление продукты
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
На севере Бразилии обрушилась часть моста
Спасатели ищут пропавших без вести после обвала части моста в штате Пара на севере Бразилии, сообщил губернатор штата Элдер Барбалью на заседании специально созданной рабочей группы.
Обновлено в 04:20
Политика
Матвиенко назвала работу с Путиным лучшими годами своей жизни
В субботу, 6 апреля, накануне юбилея спикера Совета Федерации президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил Матвиенко орденом Франциска Скорины.
Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес
Племянники Зыкиной потратили 270 млн наследства и живут в нищете
Обновлено вчера в 09:04
Авто
Неизвестные автомобили СССР: родстер, пикап, кабриолет
Редкий старый автомобиль дожил до наших дней без исторических «наслоений».
Обновлено в 03:22
Футбол
Галицкий: бизнес для меня закончился, хочу быть только президентом «Краснодара»
Самая большая должность, которую хочу занимать, — это президент футбольного клуба «Краснодар».
Обновлено в 05:02
Хоккей
Кучеров превзошел рекорд Могильного в НХЛ
Обновлено вчера в 16:50
Общество
В Екатеринбурге прошел очередной митинг против мусорной реформы
В Екатеринбурге прошел новый митинг против мусорной реформы, организованный активистами «Яблока».
Обновлено в 05:14
Происшествия
На «Скандинавии» грузовик сбил женщину с ребенком
Грузовик марки Volvo сбил женщину с ребенком на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области, передает Федеральное агентство новостей.
Обновлено вчера в 23:12
Хоккей
«Салават Юлаев» в овертайме переиграл «Авангард»
Обновлено вчера в 15:25