Экономика

Объем грузопотока по Севморпути достиг 20 млн тоннМетагазета вчера в 03:39

Объем грузопотока по Севморпути достиг 20 млн тонн. Об этом рассказал зампред правительства России Максим Акимов на международном арктическом форуме в Петербурге.
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Грузопоток Севморпути в 2019 г вырастет до 29-30 млн тонн

ПРАЙМ07:47

Акимов рассказал об интересе к перенаправлению грузовых потоков в Арктику

РИА Новости07:21

Объем грузопотока по Севморпути достиг 20 млн тонн

Метагазетавчера в 03:39
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Арктика
Единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. Южная граница Арктики совпадает с южной границей зоны тундры. Площадь - около 27 млн км²; иногда Арктику ограничивают с юга Северным полярным кругом, в этом случае её площадь составляет 21 млн км².
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