Экономика
Объем грузопотока по Севморпути достиг 20 млн тоннМетагазета вчера в 03:39
Объем грузопотока по Севморпути достиг 20 млн тонн. Об этом рассказал зампред правительства России Максим Акимов на международном арктическом форуме в Петербурге.
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Общество
Магазины Fix Price откроются в отделениях «Почты России»
В отделениях почтовой связи заработают точки продаж непродовольственных товаров с фиксированной ценой, в числе которых канцелярия, одежда, бытовая химия и предметы домашнего обихода.
Обновлено в 08:59
Общество
В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Политика
Украина расширила антироссийские торговые санкции
Санкции против России В 2016 году Украина ввела запрет на импорт из России ряда товаров.
Обновлено в 05:28
Общество
Навальный сообщил об иске «Московского школьника» на 1,5 млрд руб
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального связывает компанию «Московский школьник» с Евгением Пригожиным, владельцем комбината питания «Конкорд».
Обновлено в 09:48
Политика
СБУ объявила в розыск украинского журналиста Скачко
Украинский оппозиционный журналист Владимир Скачко объявлен в розыск.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Суд продолжит допрос свидетелей по делу Кокорина и Мамаева 10 апреля
Обновлено вчера в 15:10
Политика
В Киеве Репина и Чайковского назвали украинскими культурными деятелями
Министр культуры Украины Евгений Нищук причислил Илью Репина и Петра Чайковского к украинским культурным деятелям, сообщает Страна.Ua.
Обновлено в 08:52
Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Авто
Роскошные автомобили Aurus могут подешеветь
Ранее сообщалось, что, по предварительным прогнозам, Aurus Senat даже в длиннобазном варианте Limousine L700 будет стоить как минимум в полтора раза дешевле своего основного конкурента Mercedes-Maybach S 650.
Обновлено в 08:11
Спорт
Лазукин выступит вторым в короткой программе на командном ЧМ
В японской Фукуоке стартует World Team Trophy — командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 08:25
Происшествия
В Ростове столкнулись два пассажирских автобуса
В Ростове-на-Дону на улице Петрашевского у дома №34 произошло крупное ДТП с двумя пассажирскими автобусами.
Обновлено в 08:52
Общество
Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге
Президент Владимир Путин одобрил введение в Петербурге сбора с туристов, сообщил врио губернатора города Александр Беглов после встречи с президентом.
Обновлено в 08:49
Политика
В Кремле прокомментировали предвыборные билборды Порошенко с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал использование в предвыборной кампании президента Украины Петра Порошенко образа российского лидера Владимира Путина, передает «РИА Новости».
Обновлено в 05:53
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой
Samsung представила в среду новый смартфон Galaxy А80 с поворотной камерой.
Обновлено в 09:18
Авто
VW тестирует «заряженный» кроссовер Tiguan R
Tiguan R будет позиционироваться выше недавно представленного кроссовера T-Roc R в расширяющемся модельном ряду высокопроизводительных версий серийных авто, и кстати Tiguan R должен быть даже мощнее грядущего Arteon R. Под капотом у более мощного исполнения компактного кроссовера мы ожидаем увидеть обновленную версию 2,0-литрового бензинового двигателя с турбонаддувом.
Обновлено вчера в 08:20
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Гаджеты
LG готовит гибкий смартфон с прозрачным дисплеем
В документе описывается складной телефон с прозрачным гибким дисплеем.
Обновлено в 05:47
Авто
Первый тизер нового Bentley Flying Spur
Как и купе Continental GT нынешнего поколения, седан Flying Spur переедет на новую «фольксвагеновскую» платформу MSB, уже нашедшую применение в конструкции Porsche Panamera.
Обновлено в 07:00
Общество
Гидрометцентр дал московским автомобилистам отмашку на смену резины
В Санкт-Петербурге, добавил он, с заменой резины стоит повременить.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Космос
Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий
Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
Обновлено в 09:15
Экономика
В Минэнерго рассказали о нефтедобыче в Арктике
Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин в беседе с радио Sputnik рассказал о нефтедобыче в Арктике.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Помощника прокурора метрополитена Петербурга задержали за взятку
Сотрудники ФСБ задержали помощника прокурора Петербургского метрополитена Григория Боровко.
Обновлено в 10:13
Политика
На Украине порт «Южный» переименован в «Пивденный»
В январе 2017 года были переименованы морские порты "Ильичевск" в Одесской области в "Черноморск" и специализированный морской порт "Октябрьск" в Николаевской области в "Ольвию".
Обновлено в 09:56
Экономика
Переход на низкооплачиваемую работу грозит миллионам россиян
Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) провели исследование и выяснили, что примерно трем миллионам россиян грозит переход на низкооплачиваемую работу.
Обновлено в 02:34
Политика
В ЕК заявили о готовности к Brexit без сделки
Еврокомиссия в преддверии саммита ЕС по Brexit подготовила практические рекомендации для членов организации на случай выхода Великобритании без договора, сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.
Обновлено в 08:06