Энергетика

Объем газа в подземных хранилищах Украины сократился до 43%
Газета.Ru
02:48

Представители ПАО "Укртрансгаз" сообщили о том, что по состоянию на 6 января объем газа в подземных хранилищах Украины уменьшился до 13,377 млрд кубических метров, передает "УНН". Отмечается, что, таким образом, украинские ПХГ заполнены газом на 43%.
Газета.Ru02:48

Подробнее о событии

На Украине серьезно сократились запасы газа в подземных хранилищах

Экономика сегодня03:48

На Украине запасы газа уменьшились до 43%

ТК Звезда05:41

На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах до 43%

РИА Новости05:33

Запасы газа в подземных хранилищах Украины уменьшились до 43%

Life.ru11:03

Объем газа в подземных хранилищах Украины сократился до минимума

Московский Комсомолец03:34

Объем газа в подземных хранилищах Украины сократился до 43%

Газета.Ru02:48

На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах до 43%

RT на русском02:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 14:05, Ашберн
Политика

Российскому юристу Весельницкой предъявили обвинения в США

Обновлено в 11:12
Политика

Украинский журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото 2015 года

Обновлено в 12:03
Происшествия

Аэропорт Хитроу приостановил полеты из-за неопознанного дрона

Вылет самолетов из лондонского аэропорта Хитроу приостановлен на неопределенное время из-за неопознанного беспилотного летающего аппарата.
Обновлено в 13:29
Политика

Транзит газа через Литву в Калининградскую область временно остановили

Во время пуска СПГ-терминала в Калининградской области сегодня, 8 января, временно приостанавливался транзит газа через Литву.
Обновлено в 08:27
Космос

В России создали новую систему стыковки кораблей к МКС

НИИ точных приборов (входит в холдинг «Российские космические системы») завершил производство цифровой аппаратуры «Курс-МКП» — новейшей системы для стыковки пилотируемых и грузовых космических кораблей к российскому сегменту Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 13:40
Политика

Посольство России: Скрипалей насильственно удерживают в Великобритании

Власти Великобритании насильно удерживают Сергея и Юлию Скрипалей, а также продолжают скрывать факты, связанные с инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 10:20
Политика

Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам

Обновлено вчера в 20:52
Политика

Россиянам открыты 119 стран мира

Россия по сравнению с прошлым годом остается на 48 месте рейтинга. Граждане РФ без виз могут въехать в 119 стран мира.
Обновлено в 02:10
Общество

В Эстонии усыпили подаренного Московским зоопарком медведя

17-летний белый медведь Норд был усыплен в Таллинском зоопарке.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие

ТАСС сообщил о разработке в России новой крылатой ракеты

В России для Военно-морского флота (ВМФ) разрабатывается новая крылатая ракета.
Обновлено в 05:45
Политика

США ввели дополнительные санкции в отношении Венесуэлы

США внесли в ограничительные списки семерых граждан Венесуэлы, а также 23 компании, в том числе частный телеканал Globovision Tele, и один самолет, говорится на сайте американского минфина.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Почетного консула Бельгии избили во Львове

Почетный консул Бельгии в Западной Украине Ярослав Гарцула был избит во Львове вечером 7 января. Об этом сообщает украинская газета «Вести».
Обновлено в 12:20
Футбол

«Спартак» расторг контракт с Романом Ерёменко

Московский футбольный клуб "Спартак" расторг контракт с Романом Еременко, заявил главный тренер московской команды Олег Кононов.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие

На Украине рассказали о планах кораблей НАТО зайти в Черное море

Обновлено в 11:30
Общество

В России запретили порошковый алкоголь

С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.
Обновлено вчера в 03:50
Происшествия

Более 200 человек пострадали при столкновении поездов в ЮАР

В результате погибли три человека, сообщает в своем аккаунте в Twitter местная служба неотложной медицинской помощи.
Обновлено в 04:05
Экономика

Эксперты оценили стоимость выводимых из Британии активов из-за Brexit

В преддверии Brexit из Великобритании в новые финансовые центры в Европейском союзе переместятся активы на сумму около £800 млрд ($1 трлн), подсчитали в консалтинговой компании EY, передает Reuters.
Обновлено в 00:10
Общество

В Россию придут аномальные морозы

Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Обновлено вчера в 13:51
Политика

В Калининграде начнут строить культурный комплекс в начале 2019 года

Строительство культурно-образовательного и музейного комплекса в Калининграде начнется в первом квартале 2019 года, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на совещании по вопросам создания таких комплексов в четырех городах страны.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие

«Туполев» начнет строительство нового бомбардировщика «Посланник»

ПАО "Туполев" начнет строительство опытных образцов перспективного стратегического бомбардировщика ПАК ДА в ближайшие месяцы.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие

В сети разместили видео подрыва американского танка в Йемене

В интернете появилась видеозапись, на котором в Йемене взрывается танк американского производства M60A3.
Обновлено в 11:12
Происшествия

СМИ сообщили подробности гибели супругов из Петербурга в Камбодже

Тела были обнаружены в пятницу, 4 января, в снятом парой доме. Информацию о смерти подтвердили в посольстве России.
Обновлено в 12:40
Политика

Украина вернет томос об автокефалии в Стамбул

Томос об автокефалии "новой церкви" Украины в ближайшие дни увезут обратно в Стамбул, рассказал руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш.
Обновлено вчера в 14:36
Политика

Суд Киева признал вмешательство украинских политиков в выборы в США

Отмечается, что они способствовали разглашению и распространению данных о том, что в списках "черной бухгалтерии Партии регионов" было имя экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа на минувших выборах президента США Пола Манафорта.
Обновлено в 12:28
Гаджеты

Xiaomi представила беспроводные наушники-конкурент Airpods

Обновлено в 13:59
Политика

На Украине советский тепловоз «спас» американский локомотив

Кава сообщил в Facebook, что «старый советский тепловоз спасал хваленый американский тепловоз GE ТЭ33АС».
Обновлено в 13:15
Общество

Историю про «Курск» вычищают из памяти

МОСКВА/ 8 января/ БИ-ПОРТ – Пользователь социальной сети Facebook Алексей Шиврин опубликовал на своей странице пост про открывшийся комплекс в павильоне ВДНХ «Россия – моя история».
Обновлено в 02:33
Происшествия

В Турции начался суд по делу об убийстве посла России

Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям открыл первое слушание по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:02
Общество

В эстонской партии объяснили плакаты, разделяющие русских и эстонцев

Обновлено в 09:17
Политика

Евросоюз узаконил санкции против разведслужбы Ирана

ЕС согласился узаконить санкции против разведслужбы Ирана за заговоры с целью убийства на территории Европы, сообщил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.
Обновлено в 04:48
Главное