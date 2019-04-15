Экономика
Объем фармрынка России в 2018 г вырос на 2,6%ПРАЙМ вчера в 10:45
Объем российского фармацевтического рынка по итогам 2018 года вырос на 2,6% и достиг 1,68 триллиона рублей, следует из годового отчета аналитического агентства DSM Group, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
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Минпромторг рассчитывает удвоить объем производства в судостроении к 2035 году
Sudostroenie.infoвчера в 05:59
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Хоккей
В «Каролине» прокомментировали драку Свечникова и Овечкина
Обновлено в 03:19
Происшествия
Появилось видео пожара в соборе Парижской Богоматери
Пользователи опубликовали видео пожара в соборе Парижской Богоматери во Франции.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия
В Китае задержали мужчину, бросавшего монеты в двигатель самолета
Рейс авиакомпании Tianjin Airlines был задержан на два часа после того, как авиакомпании из соображений безопасности пришлось поменять борт из-за пассажира, бросавшего монеты на удачу в двигатель самолета, следует из заявления авиаперевозчика.
Обновлено в 03:03
Происшествия
В Красноярске наказали учительницу, избившую школьниц
В Красноярске и. о. директора школы №151 Ирина Боринских проинформировала об увольнении учительницы английского языка после инцидента с ученицами восьмого класса, которых педагог ударила.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Пожар вспыхнул на Храмовой горе в Иерусалиме
Обновлено в 02:27
Происшествия
Основная структура Нотр-Дам спасена — министр культуры Франции
Основная структура здания собора Парижской Богоматери спасена, хотя «ситуация крайне нестабильная», заявил министр культуры Франции Франк Риестер 16 апреля в эфире радиостанции France Inter.
Обновлено в 03:17
Общество
Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя
Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
Обновлено в 02:04
Политика
Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи
Обновлено вчера в 21:27
Общество
Из бюджета Краснодара на освещение в ГМР выделят 14 млн рублей
Средства направят на проектирование и строительство сетей уличного освещения на улицах Автолюбителей, Артезианской и Снесарева.
Обновлено в 02:43
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
В студии передачи «Место встречи» на телеканале НТВ произошла потасовка во время обсуждения ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве
В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Экономика
Россиян с низкими зарплатами могут освободить от НДФЛ
Россияне, которые получают низкие зарплаты, могут быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц.
Обновлено вчера в 01:39
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске
Обновлено в 02:13
Происшествия
В России предложили помочь в восстановлении Нотр-Дам де Пари
Кононов сообщил, что «мы предложим музеям и всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на реставрацию, восстановление Нотр-Дам де Пари», передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:29
Происшествия
В Сети появилось видео из собора Парижской Богоматери после пожара
В Сети появились первые видеозаписи из собора Парижской Богоматери после сильного пожара. Ролик публикует LCI на своей странице в Twitter.
Обновлено в 02:40
Интернет
Яндекс заявил, что предупреждал Mozilla о грязных методах Google
Георгий Бакунов, директор по распространению технологий Яндекс, в ответ на твит экс-вице-премьера Firefox, в котором он обвиняет Google в «грязных» методах конкуренции, рассказал, что Яндекс предупреждал их о возможном плохом исходе.
Обновлено вчера в 20:23
Здоровье
Эксперт рассказал, как можно измерить мужское здоровье
Член-корреспондент РАН и главный внештатный специалист при Минздраве России Олег Аполихин рассказал, как можно измерить мужское здоровье.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров
В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено вчера в 19:49
Авто
В России насчитали более 8 млн единиц коммерческой техники
В ходе тематического исследования аналитики подсчитали, что на начало текущего года по дорогам нашей страны разъезжало порядка 8,3 млн единиц коммерческой техники.
Обновлено в 01:05
Политика
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Наука
Ученые рассказали, насколько полезен сыр
Обновлено 13 апреля в 14:31
Транспорт
В России повысилась стоимость проезда по платным трассам
"Автодор" с 15 апреля увеличил стоимость проезда по платным участкам трасс М-4 "Дон", М-3 "Украина" и М-11 "Москва — Санкт-Петербург".
Обновлено вчера в 04:45
Общество
Не заметившая беременность девушка внезапно родила
Жительница Лондона не заметила собственную беременность и внезапно родила ребенка. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 01:47
Общество
Россельхознадзор попросил ФНС проверить белорусских посредников
Россельхознадзор попросит Федеральную налоговую службу (ФНС) проверить 36 белорусских компаний-посредников, нелегально поставляющих продукцию в Россию под видом перевозки в Казахстан и Киргизию.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
Анна Семенович пошла на «жертвы» ради роли в фильме
Для съемки клипа «Хочешь» исполнительнице пришлось пойти на более серьезные жертвы, поскольку сценаристы превратили ее в 100-килограммовую домохозяйку.
Обновлено в 03:18