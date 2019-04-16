Экономика

Объем фармрынка России в 2018 г вырос на 2,6%ПРАЙМ вчера в 10:45

Объем российского фармацевтического рынка по итогам 2018 года вырос на 2,6% и достиг 1,68 триллиона рублей, следует из годового отчета аналитического агентства DSM Group, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
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Минпромторг ожидает роста нефтегазового и энергетического машиностроения

OilCapital.ru08:30

Минпромторг прогнозирует рост рынка дорожно-строительной техники в РФ в 2019 г на 5%

ПРАЙМвчера в 20:40

Минпромторг рассчитывает удвоить объем производства в судостроении к 2035 году

Sudostroenie.infoвчера в 05:59
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Экономика

Американские корпорации нарастили прибыль. Индексы пойдут вверх

Торги на американских биржах откроются ростом котировок. Такой сигнал подают растущие фьючерсы на все ведущие фондовые индексы США.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Над Эрмитажем приспустили флаг России после пожара в Нотр-Даме

Руководство Эрмитажа приняло решение приспустить флаг России над зданием Зимнего дворца в знак солидарности c Францией после разрушительного пожара в парижском соборе Нотр-Дам.
Обновлено в 08:46
Политика

Посла Франции возмутила шутка украинского ведущего о пожаре в Нотр-Дам

Шутка украинского телеведущего Тараса Березовца, касающаяся пожара в Соборе Парижской Богоматери, возмутила посла Франции на Украине Изабель Дюмон.
Обновлено в 09:32
Происшествия

Свидетели дают показания против Кокорина и Мамаева: онлайн из суда

Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли вернула девичью фамилию

Анджелина Джоли избавилась от фамилии бывшего мужа: обретя свободу от супружеских обязательств не только фактически, но и юридически, она отказалась от приставки "Питт".
Обновлено в 09:07
Здоровье

Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян

Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
Обновлено в 08:46
Происшествия

В Подмосковье нашли прикованный к дереву цепью скелет

Обновлено в 07:35
Экономика

Сбербанк не ждет сверхприбыли от своей экосистемы в ближайшие пять лет

Сбербанк не ожидает от дочерних компаний в своей экосистеме высокой прибыли в ближайшие пять лет.
Обновлено в 09:30
Общество

Отец Карауловой назвал торжеством справедливости решение суда об УДО

Решение суда об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой, пытавшейся вступить в запрещенную в России организацию «Исламское государство» (ИГ), является торжеством справедливости.
Обновлено в 07:39
Происшествия

В Чувашии женщина задушила мужчину, отомстив за изнасилование

Выяснилось, что таким образом ему отомстили за изнасилование Как сообщили в региональном управлении СК России по Чувашии, преступление было совершено в феврале 2017 года.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Прокуратура Украины: бандиты не готовили покушение на Зеленского

В СМИ появилась информация, что бандиты готовились напасть на кандидата. По данным прокуратуры, инцидент не был связан с политиком.
Обновлено в 03:57
Политика

Зеленский и Порошенко подписали соглашение о дебатах на стадионе

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский, Петр Порошенко (действующий лидер страны) и стадион «Олимпийский» в Киеве подписали трехстороннее соглашение об аренде арены для проведения дебатов.
Обновлено в 09:39
Авто

Lexus представил свой первый минивэн LM

На 18-м автосалоне в Шанхае японская компания Lexus представила новый роскошный минивэн Lexus LM.
Обновлено в 01:41
Автоспорт

Мартин Брандл: Квяту навредила его репутация

Бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт Sky Sports F1 Мартин Брандл встал на сторону Даниила Квята после Гран При Китая, заявив, что его штраф за столкновение с пилотами McLaren был слишком жёстким.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие

В Турции не исключили внесения корректив в параметры С-400

Обновлено в 04:12
Армия и оружие

CNN: Пентагон изучает решения по «сдерживанию России» в Венесуэле

США разрабатывают военные решения для сдерживания «российского, китайского и кубинского влияния» в Венесуэле при правлении президента Николаса Мадуро.
Обновлено в 09:34
Финансы

Сбербанк объявил о рекордных в истории российских компаний дивидендах

О дивидендных планах Сбербанка со ссылкой на источники на прошлой неделе сообщало агентство Bloomberg, указанная сумма выплат была немного меньше, чем объявленная — 358 млрд руб. Котировки акций Сбербанка на объявление дивидендов отреагировали снижением.
Обновлено в 07:41
Игры

Компанией Microsoft выпущена бесплатная игра Forza Street

Отсюда можно сделать вывод, что Forza Street становится игрой, которая имеет большие перспективы выйти не только на Xbox и ПК, но еще и на другие платформы.
Обновлено в 03:37
Экономика

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Космос

SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy

Американская компания SpaceX потеряла центральный блок первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy, совершившей посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане в конце прошлой недели.
Обновлено в 08:32
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Общество

«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете

В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено вчера в 02:04
Общество

В Ростовской области прогнозируют заморозки

Главное управление МЧС по Ростовской области настоятельно рекомендует позаботиться о собственной безопасности.
Обновлено в 06:35
Культура

Открылась выставка «Библия Гутенберга: начало нового времени»

Обновлено в 08:03
Футбол

Умер бывший генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров

С 2017 года Федоров занимал пост генерального директора московского ХК «Динамо», затем перешел на аналогичную должность в футбольном клубе.
Обновлено в 09:39
Политика

В Госдуме прокомментировали предложение ввести платные перекрёстки

Ранее член комитета Государственной думы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин оценил в беседе с RT предложение организовать в России платные перекрёстки.
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес

Максим Галкин поставил на место Ксению Собчак

Узнав о пожаре Сбора Парижской Богоматери, Ксения Собчак сразу же определила виновников этой трагедии.
Обновлено в 08:09
Политика

Минфин предложил легализовать онлайн-продажи ювелирных изделий

Минфин России разработал проект изменений в законодательство, направленных на легализацию продажи ювелирных изделий в интернете, сообщил журналистам замглавы министерства Алексей Моисеев.
Обновлено в 07:42
Политика

Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль

Обновлено в 06:52
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Обновлено в 05:49
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