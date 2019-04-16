Объем фармрынка России в 2018 г вырос на 2,6%ПРАЙМ вчера в 10:45

Объем российского фармацевтического рынка по итогам 2018 года вырос на 2,6% и достиг 1,68 триллиона рублей, следует из годового отчета аналитического агентства DSM Group, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Объем фармрынка России в 2018 г вырос на 2,6%

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