Экономика

Объем доставки продуктов ритейлерами вырос на 50%Коммерсантъ 09:41

Объем доставки продуктов ритейлерами вырос на 50% За год спрос на доставку продуктов питания вырос в полтора раза, основными городами на рынке остаются Москва и Санкт-Петербург. Пока ритейлеры работают только в восьми регионах страны.
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На 50%: Объем доставки продуктов ритейлерами демонстрирует в России серьезный рост

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Объем доставки продуктов ритейлерами вырос на 50%

Коммерсантъ09:41
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