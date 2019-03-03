Объем доставки продуктов ритейлерами вырос на 50%Коммерсантъ вчера в 09:41

Объем доставки продуктов ритейлерами вырос на 50% За год спрос на доставку продуктов питания вырос в полтора раза, основными городами на рынке остаются Москва и Санкт-Петербург. Пока ритейлеры работают только в восьми регионах страны.

с чего всё началось

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