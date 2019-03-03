Экономика
Объем доставки продуктов ритейлерами вырос на 50%Коммерсантъ вчера в 09:41
Серьезную динамику роста — практически в шесть раз — показала доставка из супермаркетов «Перекресток» (входит в X5 Retail Group): сеть нарастила обороты с 0,2 млрд руб. в 2017 году до 1,3 млрд руб. в 2018-м.
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Объем доставки продуктов ритейлерами вырос на 50% За год спрос на доставку продуктов питания вырос в полтора раза, основными городами на рынке остаются Москва и Санкт-Петербург. Пока ритейлеры работают только в восьми регионах страны.Коммерсантъвчера в 09:41
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На 50%: Объем доставки продуктов ритейлерами демонстрирует в России серьезный рост
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