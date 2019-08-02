Финансы
Объем Фонда национального благосостояния за июль увеличился вдвоеТАСС 09:22
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июль 2019 года увеличился вдвое и составил 7,867 трлн рублей, или 7,2% ВВП, что эквивалентно $124,137 млрд. Об этом сообщается в материалах Минфина РФ.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 12:39, Ашберн
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Премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о конфискации в доход бюджета техники, которая используется для незаконной вырубки леса.
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Обновлено в 06:19
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
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Обновлено в 09:36
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Зарезавший полицейского россиянин оказался пожарным
Убийство полицейского в Сургуте произошло 1 августа. Вечером в полицию поступило сообщение о подозрительном гражданине на улице Пушкина.
Обновлено в 03:42
Наука
Учёные назвали основную причину развития рака
Оказалось, что высокий риск развития рака связан с дисфункцией гена TP53, передаёт РИА Новости.
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Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
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Путин подчеркнул, что десантники с честью продолжают патриотические традиции, заложенные ветеранами ВДВ, и находятся «всегда там, где особенно трудно, где нужно действовать четко, слаженно, решительно».
Обновлено в 02:35
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
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Армия и оружие
Ракетный корабль «Смерч» оснастили новой артиллерийской установкой
Малое военное судно оснастили новой артиллерийской установкой «АК-176МА».
Обновлено в 12:03
Экономика
Кредитование малого бизнеса выросло в России
Объемы кредитования малого и среднего бизнеса на востоке России в I квартале 2019 года увеличивались со скоростью, значительно опережающей темпы общероссийского прироста.
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Президент США Дональд Трамп рассказал, что СССР прекратил свое существование из-за переименования в Россию.
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Дональд Трамп начинает новый раунд торговой войны с Китаем
Китай обещает не медлить с введением санкционных мер против товаров из США в ответ на заявленное президентом Дональдом Трампом учреждение импортных тарифов на очередной список китайских товаров.
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Футбол
Мирзов — о переходе в «Спартак»: «Давно хотел попасть в топ-клуб»
Полузащитник Резиуан Мирзов на пресс-конференции в качестве игрока «Спартака» рассказал, что давно хотел перейти в клуб топ-уровня.
Обновлено в 12:15
Политика
Почему Крым никогда не станет украинским, объяснил журналист из Швейцарии
Журналист из Швейцарии Кристиан Мюллер объяснил, почему Крымский полуостров никогда не вернется в состав Украины.
Обновлено в 10:12