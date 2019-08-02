Финансы

Объем Фонда национального благосостояния за июль увеличился вдвоеТАСС 09:22

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июль 2019 года увеличился вдвое и составил 7,867 трлн рублей, или 7,2% ВВП, что эквивалентно $124,137 млрд. Об этом сообщается в материалах Минфина РФ.
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Объем Фонда национального благосостояния за июль вырос в два раза

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