Финансы
Объем Фонда национального благосостояния за июль увеличился вдвоеТАСС 09:22
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июль 2019 года увеличился вдвое и составил 7,867 трлн рублей, или 7,2% ВВП, что эквивалентно $124,137 млрд. Об этом сообщается в материалах Минфина РФ.
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Общество
Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до марта 2021 года
Оформление прав на дома, построенные на садовых участках, будет осуществляться по-прежнему в упрощенном порядке Президент России Владимир Путин подписал закон, продляющий так называемую дачную амнистию до 1 марта 2021 года и расширяющий ее действие.
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Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
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Обновлено в 12:04
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о выводе с фронта бригады ВСУ в наказание за воровство
Из зоны вооружённого конфликта в Донбассе командование ВСУ срочно выводит 25-ю отдельную аэромобильную бригаду, сообщил 2 августа журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Обновлено в 14:04
Политика
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Экономика
Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло
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ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» о покупке Чалова
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Обновлено в 08:55
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Джигарханян вернулся в театр после долгой болезни
Режиссер и актер Армен Джигарханян вернулся к работе после скандального развода с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Обновлено в 09:01
Экономика
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Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО «Первый канал» — свыше 32,8 млрд руб.
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Политика
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Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Общество
Правительство Москвы согласовало митинги 10 и 11 августа
Обновлено в 11:50
Футбол
«Удинезе» обыграла «Бешикташ» благодаря голам Лазаньи и Пуссетто
«Удинезе» обыграла «Бешикташ» в рамках товарищеского матча. В составе победителя голами отметились Кевин Лазанья и Игнасио Пуссетто.
Обновлено в 15:02
Политика
Зеленский пригрозил депутату Иванчуку обнародовать все его телефоны
Рабочий визит в пятницу, 2 августа, транслировал телеканал "112 Украина" Зеленский обратил внимание, что в зале присутствовал депутат прошлых созывов и нового парламента, мажоритарщик Андрей Иванчук, и спросил его, может ли он помочь со строительством дорог.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске
"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.
Обновлено в 09:59
Политика
Избирком не зарегистрировал Сергея Митрохина на выборы в Мосгордуму
Ранее Московская городская избирательная комиссия приняла жалобу Митрохина и поручила коллегам из 43-го избирательного округа перепроверить все документы и рекомендовала зарегистрировать политика кандидатом в депутаты.
Обновлено в 09:29
Общество
МИД РФ предупредил россиян об экстремальной жаре в Греции на выходных
"Греция – экстремально высокая температура воздуха; в ряде регионов – до 42°C; рекомендуется максимально сократить время пребывания на улице; по прогнозам, жара сохранится до 4 августа", - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.
Обновлено в 05:32
Наука
Археологи обнаружили на дне Нила главный храм «египетской Атлантиды»
Археологами-водолазами, работающими в месте затопленного древнего города Гераклион, находящегося в Средиземном море около города Александрия (Египет), найдены остатки древнего храма, различные золотые украшения и множество золотых монет, а также фрагменты корабля, информирует египетская газета "Сада аль-баляд".
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Посольство США предостерегло своих граждан от поездок на Украину
Американские дипломаты отмечают, что повышенная опасность ожидается в дни проведения праздника Курбан-байрам (11-12 августа), а также во время мероприятий, приуроченных ко Дню независимости Украины (24 августа).
Обновлено в 14:00
Интернет
Apple перестала прослушивать запросы пользователей к Siri
Apple приостанавливает программу по контролю качества Siri.
Обновлено в 02:28
Политика
Освобожденные в Ливии российские моряки находятся на пути в Крым
Задержанные три года назад в Ливии моряки, по данным источников, находятся на половине пути в Крым, сообщил РИА Новости глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
Обновлено в 10:19
Политика
Мишель Обама рассказала, хочет ли стать президентом
Мишель Обама, жена экс-президента США Барака Обамы, в интервью журналу Amtrak The National рассказала, что шанс ее выдвижения в президенты равен нулю.
Обновлено в 14:04
Музыка
Maruv сняла клип на новую песню «Между нами» на русском языке
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес
Беременная жена Николая Должанского ушла к гитаристу группы внука Аллы Пугачевой
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Здоровье
Назван вид рака, от которого чаще всего гибнут россияне
Год назад медики считали, что самый опасный вид рака в стране это онкология поджелудочной железы.
Обновлено в 10:55