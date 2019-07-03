Финансы
Объем ФНБ в июне снизился до 3,762 трлн рублейFinam.Ru 08:08
Объем российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июнь сократился на 60 млрд рублей, до 3,763 трлн рублей, а в долларах США - вырос на $915 млн, до $59,658 млрд, сообщил Минфин России. По состоянию на 1 июня объем фонда составлял 3,822 трлн рублей, что было эквивалентно $58,743 млрд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 23:03, Вашингтон
Происшествия
Где может находиться кассир «Россельхозбанка» Луиза Хайруллина, укравшая 23 млн рублей: Список версий
3.Хайруллины находятся в Башкирии Кассир и ее семья могут находиться в Башкирии.
Обновлено 01 июля в 21:49
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Обновлено в 11:44
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, число пострадавших уточняется, заявила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:59
Происшествия
В Москве четыре человека пострадали из-за непогоды
В столице из-за непогоды пострадали четыре человека, включая одного ребенка.
Обновлено в 15:58
Происшествия
Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск
Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено в 21:07
Общество
Власти Иркутской области оценили ущерб от паводка
Ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 млрд руб. Об этом, как говорится в сообщении на сайте правительства региона, губернатор Сергей Левченко проинформировал президента Владимира Путина, а также членов правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка, которую возглавляет вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 11:52
Политика
Путин назвал условие диалога с Киевом
По словам Путина, в ходе предвыборной кампании Зеленский обещал "установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и прекратить называть их сепаратистами".
Обновлено в 19:45
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено в 17:28
Общество
В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы
В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Обновлено в 15:52
Футбол
Сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки
В финале перуанцы сыграют со сборной Бразилией, которая накануне обыграла команду Аргентины с тем же счетом.
Обновлено в 22:26
Шоу-бизнес
Фолловеры подозревают, что Маша Распутина снова сделала пластику носа
Внимательно рассмотрев снимок, фолловеры сошлись во мнении, что, скорее всего, недавно Маша изменила форму носа.
Обновлено в 13:37
Политика
Путин освободил от должности трех генералов
Президент Владимир Путин освободил от должностей трех генералов.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Пожар на складе Jim Beam в США уничтожил 45 тыс. бочек бурбона
В результате пожара на складе Jim Beam в Кентукки уничтожено около 45 тыс. бочек с бурбоном (вид виски, производимый в Штатах), сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление материнской компании Beam Suntory.
Обновлено в 15:18
ЖКХ
Счетчик тепла не отворачивается от батареи
Поясним, ранее Минстрой предложил отменить обязательную установку индивидуальных тепловых счетчиков в новостройках (норма действует с 2012 года), объяснив это невозможностью даже при их наличии определить фактически потребленный объем энергии: при снижении температуры в соседних помещениях для поддержания привычной температуры требуется большее количество тепла.
Обновлено в 18:27
Здоровье
Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено вчера в 14:23
Политика
Суд в Киеве объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июля
Обновлено в 10:34
Политика
ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено в 17:14
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Футбол
Защитник Анхелиньо вернулся в «Манчестер Сити»
Защитник Хосе Анхель Тасенде или просто Анхелиньо перешел из ПСВ в «Манчестер Сити».
Обновлено в 14:27
Политика
Премьер Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным по MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке крушение в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.
Обновлено в 03:14
Кино
Стало известно имя режиссера сериала «Властелин колец»
Обновлено в 19:10
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварии в Баренцевом море
Обновлено в 05:59
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено в 13:43
Футбол
«Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено в 16:18
Происшествия
В торговом центре в Тюмени открыли стрельбу
Обновлено в 06:39
Наука
В Мёртвом море происходят солевые снегопады
Ни одно другое соленое озеро на Земле не демонстрирует такого необычного солевого обмена, что делает Мертвое море уникальной системой.
Обновлено в 14:01