Политика
Объединительный собор на Украине выбрал главу независимой церкви
Объединительный собор на Украине выбрал главу независимой церквиЧистовик07:49
По итогам собора главой новой украинской объединенной церкви избрали митрополита Переяслав-Хмельницкого и Белоцерковского УПЦ КП Епифания (Думенко). Теперь новый глава церкви должен поехать на одобрение к Константинопольскому патриарху, сослужить ему на литургии и получить томос о автокефалии.
Чистовик07:49
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